Vandalismus an Berliner U-Bahn Unbekannte besprühen Waggon und bedrohen Fahrer

Am frühen Donnerstagmorgen sollen zwei Personen in Friedrichshain-Kreuzberg eine U-Bahn mit Farbe besprüht haben. Dabei sollen sie auch den Fahrer bedroht haben, teilte die Berliner Polizei mit.

Gegen 3.45 Uhr sei demnach eine U-Bahn der Linie U1 beziehungsweise U3 in den Bahnhof Gleisdreieck in Richtung Warschauer Straße eingefahren. Als der Fahrer die U-Bahn hier verließ, habe er zwei in schwarz gekleidete Personen gesehen, die den hintersten Waggon mit Farbe besprühten.

Bei der Aufforderung, dies zu unterlassen, soll eine der Personen einen „schusswaffenähnlichen Gegenstand“ aus der Jackentasche gezogen und auf den Fahrer gerichtet haben, hieß es von der Polizei. Dabei sei ihm gedroht worden.

Der U-Bahn-Fahrer kehrte daraufhin in die Fahrerkabine zurück und rief die Polizei. Die Personen konnten jedoch in unbekannte Richtung fliehen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Tsp)