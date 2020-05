Zuletzt erregte er immer wieder mit bizarren Äußerungen über die Coronakrise und mit Auftritten auf sogenannten Hygiene-Demos Aufsehen: Nun scheint der Berliner Vegan-Koch Attila Hildmann ins Grübeln zu kommen - er verzeichnet Umsatzeinbrüche, viele hätten sich von ihm abgewandt, schreibt er. (Weitere Details dazu unten im Blog.)

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat am Montag nach den Demos im RBB-Inforadio die „geballte Unvernunft, die sich Bahn bricht“ kritisiert. „Wir hatten das am 1. Mai schon beobachten können, dass die Polizei Schwierigkeiten bekommt, zwischen Gewalttätern und Schaulustigen zu unterscheiden und dann Schwierigkeiten hat, das Ganze von einander zu trennen.“ Dies sei am Wochenende gut gelungen, so Geisel, „aber die Schaulustigen sind von einer Sorglosigkeit getrieben, die mir wiederum Sorgen macht“. An diesem Wochenende waren weitaus weniger Demonstranten gegen die Corona-Regeln auf der Straße. Der Protest verlief weitgehend störungsfrei, bilanzierte die Polizei.

In Berlin gibt es aktuell 424 aktive Coronavirus-Fälle, das sind 13 weniger als am Samstag. Insgesamt sind 6454 Fälle bestätigt. 180 Patienten sind an einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

