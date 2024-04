Verdächtige sind größtenteils minderjährig Polizei nimmt mutmaßliche Räuberbande in Berlin-Pankow fest

Samstagnacht hat die Berliner Polizei in Prenzlauer Berg mehrere mutmaßliche Räuber festgenommen. Das teilte die Behörde am Sonntag mit. Sie sollen einen 17-Jährigen und wenig später einen 22-Jährigen unter anderem mit einem Messer bedroht und ausgeraubt haben.

Der 17-Jährige lief nach Polizeiangaben gegen 23.40 Uhr durch die Oderberger Straße und wurde von der sechsköpfigen Gruppe verfolgt. Zwei Jugendliche drängten ihn in einen Hauseingang, schlugen ihm ins Gesicht und forderten die Herausgabe seiner Wertgegenstände. Die Gruppe durchsuchte daraufhin die Bauchtasche des Minderjährigen und flüchtete mit dem Handy, dem Mobiltelefon sowie dem Bargeld des Jungen in Richtung des nahegelegenen Mauerparks.

Kurz darauf sollen vier der sechs Jugendlichen einen 22-Jährigen an der Cantianstraße Ecke Schönhauser Allee ausgeraubt haben. Laut der Polizei drohte ihm dabei ein Jugendlicher mit einem Messer und hielt es ihm an den Hals. Anschließend entwendete er aus der Jackentasche des jungen Mannes ein Handy.

Fünf Verdächtige mussten in Polizeigewahrsam

In der Zwischenzeit nahm die Polizei drei der sechs mutmaßlichen Räuber im Alter von 17 und 16 Jahren fest. Bei dem 17-Jährigen stellten die Beamten nach eigenen Angaben das Handy des an der Oderberger Str. ausgeraubten Minderjährigen sicher. Bei einem der beiden 16-Jährigen fand die Polizei die Kreditkarte des Jugendlichen sowie das Handy des 22-Jährigen. Alle drei mussten in einen Polizeigewahrsam.

Gegen 1.20 Uhr nahmen die Beamten auf der Bernauer Straße zwei weitere mutmaßliche Mitglieder der Gruppe. Der 19- und 16-Jährige wurden ebenfalls zu erkennungsdienstlichen Zwecken in Polizeigewahrsam gebracht. Nach Angaben eines Polizeisprechers musste einer der drei 16-Jährigen von einem Elternteil aus der Polizeigewahrsam abgeholt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen schweren Raubes gegen die Jugendlichen. Im Falle eines schweren Raubes droht eine Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren. Im Jugendstrafrecht drohen den Verdächtigen Freiheitsstrafen zwischen sechs Monaten und zehn Jahren.