Verfolgungsjagd durch Berlin Polizeibekannter 19-Jähriger klaut Auto

In Berlin-Spandau haben Einsatzkräfte am Sonntagabend einen bereits polizeibekannten Mehrfachtäter festgenommen. Der 19-Jährige hatte ein Auto gestohlen und fuhr damit durch die Stadt, teilte die Polizei am Montag mit.

Demnach habe der 43-jährige Fahrzeugbesitzer am Abend gegen 20 Uhr sein Auto nur kurz abgestellt, um schnell etwas aus einem Geschäft zu holen. Er ließ dabei den Schlüssel stecken und das Auto offen. Als er wieder aus dem Laden kam, konnte er gerade noch sehen, wie ein junger Mann in das Auto stieg und davonfuhr.

Gegen 3.30 Uhr in der Nacht habe der Besitzer sein Fahrzeug dann am Spandauer Damm wiederentdeckt und die Verfolgung aufgenommen. Dabei informierte er die Polizei. Sie konnte den Wagen schließlich an der Kreuzung Osloer Straße und Koloniestraße stoppen.

An dem Wagen waren in der Zwischenzeit die Kennzeichen ausgetauscht worden. Sie wurden ebenfalls vor wenigen Tagen entwendet, teilte die Polizei mit.

Der 19-jährige mutmaßliche Dieb besitzt keine Fahrerlaubnis. Er wurde in Gewahrsam genommen, erkennungsdienstlich behandelt sowie an ein Fachkommissariat überwiesen. Die Ermittlungen laufen. (Tsp)