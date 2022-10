Verkehrswende? Corona-Abstand? Hört doch auf! Das Dauer-Gequetsche im BVG-Bus nach Hertha-Spielen

Wie Tausende aus Berlin-Spandau gehe ich seit über 30 Jahren unerschrocken und tapfer zu Hertha BSC. Tapfer? Unerschrocken? Ich meine damit nicht die chronische Erfolgslosigkeit meines Lieblingsvereins, sondern das Gequetsche im BVG-Bus M49 auf der Heerstraße.

Das minimalistische BVG-Angebot war längst Thema im Rathaus Spandau, doch die Berliner Verkehrspolitik – aktuelle Senatorin: Bettina Jarasch, Grüne – verbessert nichts, weil immer irgendwas ist („Hertha müsste den BVG-Sonderbus nach Staaken bezahlen“, „Es gibt gar keinen Bedarf“ ff.).

Es bleibt am Ende eine Zumutung für Otto-Normal-Zuschauer. Nach Abpfiff pilgern alle, die mit der BVG nach Abpfiff in die Wilhelmstadt wollen, nach Staaken, Gatow, Kladow, nach Seeburg oder Groß-Glienicke runter zur Bushaltestelle Flatowallee. Dort starren dann alle die Heerstraße hinauf, bis irgendwann in der Ferne ein kümmerlicher Linienbus M49 zu sehen ist, in denen sich die Massen reinquetschen: hier mein Foto vom Sonntagabend.

Abstand wegen Corona? Guter Witz! Sonderbusse? Abgeschafft! Verkehrswende? Hört doch auf! Für so ein Gequetsche im Bus lässt ganz sicher keiner sein Auto stehen, nicht mit kleinen Kindern und schon gar nicht zu Corona-Zeiten.

Die ersten Briefe von Tagesspiegel-Leserinnen und Lesern dazu sind bereits beim Spandau-Newsletter eingetroffen, wo ich das Thema bald wieder aufgreife.

Hertha BSC: Fans laden Senioren ein Der Spitzname des Berliner Fußballklubs lautet „Alte Dame“. Passend dazu organisiert die Fanszene beim Heimspiel gegen den FC Schalke 04 (23. Oktober ab 17.30 Uhr) erstmals in dieser Saison einen Seniorenspieltag. Die nach dem Gründungsjahr des Klubs benannte Ehrenamts-Initiative 1892hilft vergibt Freikarten an Besucher:innen des Olympiastadions im Alter über 65 Jahren. Man wolle „im Idealfall ein zusammengerechnetes Gesamtalter von mindestens 1892 Jahren erreichen“, heißt es. Eine eventuelle Begleitperson bekommt ebenfalls eine Karte, unabhängig vom Alter. Auch Kaffee und Kuchen werden angeboten. Die Gratis-Tickets können auf Twitter, per E-Mail an info@1892hilft.de oder per Post (1892HILFT e.V., Postfach 510619, 13409 Berlin) reserviert werden, solange das vom Verein zur Verfügung gestellte Kontingent reicht.

Hier die aktuellen Themen im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel

Auf fast 270.000 Abos kommen die Bezirksnewsletter schon beim Tagesspiegel. Darin bieten wir Ihnen - gebündelt und kompakt, einmal pro Woche - alles, was Sie aus Ihrem Bezirk wissen müssen: konkrete Kiez-Nachrichten, Bezirksdebatten und - ideen, viele Termine, Links und persönliche Tipps. Das alles kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier die Themen, die Sie im aktuellen Spandau-Newsletter finden.

Sind jetzt auch die Schul-Neubauten gestrichen? Stadtrat im Newsletter-Interview über Einsparungen, Forderungen und konkrete Baustellen

Stadtrat im Newsletter-Interview über Einsparungen, Forderungen und konkrete Baustellen „Ich sammele alte Spandau-Postkarten“ : Hobby-Historiker über Bilder, Flohmärkte und seinen SSV

: Hobby-Historiker über Bilder, Flohmärkte und seinen SSV Mein Ärger : Im verstopften BVG-Bus M49 über die Heerstraße zur Hertha BSC

: Im verstopften BVG-Bus M49 über die Heerstraße zur Hertha BSC 05G31? Spandaus neue Grundschule hat einen besseren Namen verdient - Ihre Ideen, bitte!

hat einen besseren Namen verdient - Ihre Ideen, bitte! AfD will Stadtrats-Posten einklagen und tritt zum 11. Mal in Spandau an (bisher 10. Mal vergeblich)

und tritt zum 11. Mal in Spandau an (bisher 10. Mal vergeblich) Baustellen-Report : Spatenstich in der Wasserstadt, News zum Seniorenheim in Hakenfelde, zum Supermarkt am Brunsbütteler, zu einer Baulücke am Seeburger Weg

: Spatenstich in der Wasserstadt, News zum Seniorenheim in Hakenfelde, zum Supermarkt am Brunsbütteler, zu einer Baulücke am Seeburger Weg Für 700.000 Euro : Spandau wird Berlins Wanderbezirk No1.

: Spandau wird Berlins Wanderbezirk No1. Tipp vom Weinverein Spandau : ein Gläschen neben der Zitadelle

: ein Gläschen neben der Zitadelle Letzte Karten für Renate Bergmann, die diesen Monat in der Altstadt-Bücherei auftritt

für Renate Bergmann, die diesen Monat in der Altstadt-Bücherei auftritt Ausflugstipp : Weihnachtliches am Kladower Hafen - bei „Emma&Paul“

: Weihnachtliches am Kladower Hafen - bei „Emma&Paul“ Gatow tauscht 60 Gaslaternen aus - dort leuchten künftig LED-Lampen

- dort leuchten künftig LED-Lampen Traditionsbus : BVG-Oldtimer mit E-Motor - und neuer Standort in Staaken?

: BVG-Oldtimer mit E-Motor - und neuer Standort in Staaken? Mein Sauberer Kiez: Hakenfelde, Siemensstadt, Wilhelmstadt...

Hakenfelde, Siemensstadt, Wilhelmstadt... SF Kladow veranstalten Crosslauf in Gatow

veranstalten Crosslauf in Gatow Segelcup in Hakenfelde

in Hakenfelde Fußballlegende trainiert jetzt beim Spandauer SV

trainiert jetzt beim Spandauer SV Saisonbilanz für Freibad Staaken-West

für Freibad Staaken-West Linke wollen Traglufthalle über Freibad - und das sagen die Bäderbetriebe

