Die Bergmannstraße in Kreuzberg soll künftig autofrei werden. Wie die Bezirksverwaltung am Dienstag mitteilte, wird die Straße im beliebten Bergmannkiez zwischen Nostlitzstraße und Schleiermacherstraße für Autos und Lastwagen komplett gesperrt. Für den Lieferverkehr soll sie nur noch zwischen 6 und 11 Uhr befahrbar sein, außerdem soll es einen zweispurigen Radweg geben.

Wann die Straße gesperrt wird und wann der Umbau zur Fußgängerzone beginnt, sei noch nicht bekannt, erklärte ein Bezirkssprecher gegenüber dem Tagesspiegel.

Tagesspiegel Background Energie & Klima Kohleausstieg, Klimawandel, Sektorkopplung: Das Briefing für den Energie- und Klimasektor. Für Entscheider & Experten aus Wirtschaft, Politik, Verbänden, Wissenschaft und NGO. Jetzt kostenlos testen!

Auch in den umliegenden Straßen soll der Verkehr durch die Einrichtung von Tempo-20-Zonen beruhigt werden. Wie die neue Fußgängerzone in der Bergmannstraße gestaltet wird, soll sich bei einer städtebaulichen Ausschreibung in kommenden Jahr entscheiden. Die Bezirksverwaltung lege aber besonderen Wert auf Grünflächen und Wasserelemente, heißt es in einer Pressemitteilung.

[Der Verkehr in der Metropole: Das ist regelmäßig auch ein Thema in unseren Leute-Newslettern aus den zwölf Berliner Bezirken. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Mehr zum Thema Noch ein Opfer von Corona Aprilscherz fällt dieses Jahr aus

Um den Verkehr im Bergmannkiez gab es in der Vergangenheit immer wieder Streit. Im vergangenen Jahr hatte es bereits einen Probelauf für die autofreie Bergmannstraße gegeben.