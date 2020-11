Ein Lehrer an einer Weddinger Schule soll nach einem Bericht des RBB ganz offen Corona leugnen - in der Schule und auf seinem Youtube-Kanal. Er warne vor „Massenhysterie“ und erkläre „Es gibt hier weit und breit keinen Virus. Vor was wollen Sie sich schützen“. Er soll am Oberstufenzentrum (OSZ KIM) an der Osloer Straße unterrichten.

Mehrere Schüler berichteten dem RBB, dass er sich auch im Unterricht so äußere, sich über die Pandemie lustig mache. Während des ersten Lockdowns, als die Schulen geschlossen waren, soll er seine Ansichten und Verschwörungstheorien auch in der für den Fernunterricht eingerichteten Chatgruppe verteilt haben.

Auf seinem Telegram-Kanal soll er Demo-Ankündigungen der Querdenker und Nachrichten des rechtsradikalen Verschwörungstheoretikers Attila Hildmann geteilt haben.

Nach Informationen des RBB hat die Schulaufsichtsbehörde eine dienstrechtliche Prüfung gegen den Lehrer eingeleitet – zum ersten Mal wegen des Vorwurfs, Corona zu leugnen.

Die Schüler seiner Klassen wollen dem Bericht zufolge nun seinen Unterricht boykottieren. Der Lehrer selbst wolle sich nicht äußern und berufe sich auf die Meinungsfreiheit. (Tsp)