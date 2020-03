Flüchtlinge in Berlin erhalten Quarantäne-Unterkunft in Pankow

Berlin richtet eine Quarantäne-Unterkunft für Flüchtlinge ein, die sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben. Dafür wird in wenigen Tagen die Container-Unterkunft an der Buchholzer Straße in Pankow wieder in Betrieb genommen, wie die Sozialverwaltung am Montag mitteilte.



Bis zu 300 infizierte Menschen können demnach dort untergebracht werden. Die Bewohner dürfen das Gelände in Französisch-Buchholz während der Quarantäne nicht verlassen. Schwer Erkrankte sollen aber in Krankenhäuser gebracht werden.

„Menschen in Quarantäne können sich in der neuen Unterkunft besser bewegen“, sagte Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke). „Sie sind dort räumlich besser voneinander getrennt als in Gemeinschaftsunterkünften.“ In den Wohncontainern gibt es separate Wohneinheiten mit eigenen Sanitärbereichen und Kochgelegenheiten.

Die Unterkunft an der Buchholzer Straße ist seit dem vergangenen Sommer geschlossen. Zuletzt war sie als Standort im Gespräch, an dem Berlin neue Flüchtlinge aufnehmen könnte. (dpa)