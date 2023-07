Versuchter Mord in Berlin-Spandau Unbekannter feuert mehrmals auf 42-Jährigen

Kurz vor 19 Uhr hat eine unbekannte Person am Dienstag mehrere Schüsse in Berlin-Spandau in einer Pizzeria abgegeben. Die Tat ereignete sich in der Neuendorfer Straße, Ecke Kirchhofstraße. Nach Polizeiangaben soll es sich dabei um ein versuchtes Tötungsdelikt gegen einen 42-jährigen Mann handeln. Dieser kam wegen schwerer Verletzungen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht.

Nach Angaben der „BZ“ habe das Berliner Landeskriminalamt noch bis in die Morgenstunden vor Ort ermittelt. Das Blatt vermutet einen Streit im Rocker-Milieu. Die Polizei Berlin macht zu den laufenden Ermittlungen keine weiteren Angaben. Die Hintergründe seien unklar.

Organisierte Kriminalität in Berlin

Zu dem Vorfall äußert sich Benjamin Jendro, Gewerkschaftssprecher der Berliner Polizei, wie folgt: „Wir konnten in den letzten zwei Tagen sehen, dass die Organisierte Kriminalität momentan vielleicht nicht so öffentlichkeitswirksam agiert, aber durchaus auf Berlins Straßen präsent ist.“

Dass in diesem Bereich oft zu scharfen Schusswaffen gegriffen werde und Täter ohne Hemmungen schwerste Verletzungen und auch den Tod von Menschen in Kauf nehmen, sei bekannt.

Bereits am gestrigen Abend kam es zu mehreren Schüssen auf das Lokal „PapaAri“, das dem Berliner Clan-Chef Arafat Abou-Chaker gehören soll.

Im Fall des versuchten Tötungsdelikts in Spandau sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. (Tsp)