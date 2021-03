Berlin, Brandenburg und der Bund wollen am Freitag auf einer Gesellschafterversammlung über die am neuen Hauptstadt-Airport benötigten rund 2,4 Milliarden Euro vom Steuerzahler beraten. Allein auf die Landeshaushalte Brandenburgs und Berlins kommen damit Belastungen von jeweils 891,8 Millionen Euro bis 2026 zu. Diese Zahlen wurden am Montag im BER-Sonderausschuss des Brandenburger Landtages genannt.

Von den rund 2,4 Milliarden Euro sollen 1,1 Milliarden Euro verwendet werden, um einen Teil der BER-Milliardenkredite bei Banken abzulösen, zur Verringerung des Schuldendiensts. Finanzgeschäftsführerin Aletta von Massenbach wies darauf hin, dass 2026 diese Bankenkredite fällig würden – und auch deshalb eine Lösung gefunden werden müsse.

In der Politik gibt es Widerstände, selbst in der rot-rot-grünen Berliner Koalition. Daniel Wesener, parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen, sagte: „Wir Grüne werden der FBB weder jetzt noch zukünftig den gewünschten Blanko-Scheck ausstellen.“ Das Vertrauen in Geschäftsführung und Aufsichtsrat sei aufgebraucht.

Zudem würden Forderungen nach mehr Transparenz und einer externen Sonderprüfung „weiterhin ignoriert.“ Die Nachfolge des scheidenden BER-Chefs Engelbert Lütke Daldrup, der zum 30. September vorzeitig geht, soll zügig geklärt werden. Aufsichtsratschef Rainer Bretschneider sagte, das sich das Nachfolger-Gehalt in Relation zur wirtschaftlichen Lage und den Hilfen bewegen müsse. Lütke Daldrup hat ein Jahressalär von rund 500.000 Euro. Mehr sei nicht drin, so Bretschneider.

Den Businessplan der FBB habe der Aufsichtsrat am Freitag zur Kenntnis genommen, sagte Bretschneider. „Ich persönlich würde dem zustimmen, weil ich davon überzeugt bin“, sagte Bretschneider. „Aber darüber muss die Gesellschaftversammlung entscheiden.“ Nach Angaben von Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange will sich die Gesellschafterversammlung Ende der Woche mit dem Businessplan befassen und gegebenenfalls entscheiden. „Aber auch das steht dann unter dem Vorbehalt der Aufstellung des Landeshaushalts für 2022“, betonte die Ministerin.

Mit der Mehrheit der Vertreter der rot-schwarz-grünen Regierungskoalition beschloss der Ausschuss, die inhaltliche Tätigkeit sofort zu beenden. Mit der Inbetriebnahme des Hauptstadtflughafens BER habe der Sonderausschuss seinen Auftrag zur parlamentarischen Begleitung der Fertigstellung des Flughafens erfüllt, sagte der SPD-Abgeordnete Mike Bischoff. Die weiteren Fragen sollen nun in einem Unterausschuss des Finanzausschusses beziehungsweise in den zuständigen Fachausschüssen beraten werden.

Die Vertreter der Opposition stimmten geschlossen gegen die Beendigung der Ausschuss-Arbeit. Mit den ungelösten Finanzfragen, dem immer noch mangelhaften Schallschutz für die Anwohner und der weiteren Entwicklung des Flughafen-Umfeldes seien noch viele Probleme zu bearbeiten. Über die Beendigung des Flughafenausschusses muss nun der Landtag entscheiden. Für die Fertigstellung des Abschlussberichts sind noch Termine im Mai und im Juni geplant. (mit dpa)