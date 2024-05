Videoinstallation in Berlin „Generation Mauerbau“ berichtet über Ängste, Chancen und Enttäuschungen

Neue Farben mussten her, rot, blau, gelb, egal was, Hauptsache nicht mehr dieses militärische Erdbraun-Olivgrün-Gemisch. Als Symbol, dass jetzt eine neue Zeit angebrochen war. In der Kinderkrippe in Dresden hatten die Kleinsten jetzt bis dahin Armee-Lastwagen in Tarnfarbe als Spielzeugautos geschoben. Aber nun war die Mauer gefallen, und Regina Kögel, die Leiterin der Krippe, fragte sofort ihre Eltern: „Wer kann diese Fahrzeuge umlackieren?“ Eine Woche später glänzten sie in allen Farben des Regenbogens.