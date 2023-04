Tagesspiegel Plus Viel Wissen aus Bundesministerien : Diese erfahrenen Verwaltungsbeamten holt die CDU als Staatssekretäre nach Berlin

Eigentlich will die CDU die mächtigen Amtsleiter erst am Freitag vorstellen. Einige Namen sind aber inzwischen bekannt. Wer sind sie, was zeichnet sie aus und wer führt die Senatskanzlei?