In Berlin sind derzeit 802 aktive Corona-Fälle gemeldet. Das teilte die Gesundheitsverwaltung am Dienstagabend mit. Das sind so viele wie seit dem 1. Mai nicht mehr. (Weitere Infos dazu unten im Blog.)

Insgesamt liegt die Zahl der registrierten Corona-Infektionen damit bei 7974, davon gelten 6961 als genesen, 211 Patienten sind im Zusammenhang mit einer Coronainfektion verstorben.

Die Zahl der Neuinfektionen ist mit 59 im Vergleich zum Vortag leicht gesunken. Weil der Reproduktionswert mit derzeit 1,96 den dritten Tag in Folge höher als 1,2 ist, springt eine der drei Corona-Ampeln auf Rot.

Der Berliner Senat hat am Dienstag ein Bußgeld für Maskenverweigerer beschlossen – dieses gilt für den öffentlichen Nahverkehr und auch im Einzelhandel. Also überall da, wo die Maskenpflicht bisher gilt. Ab Samstag gibt es in Berlin keine Kontaktbeschränkungen mehr, mehrere Menschen dürfen sich wieder privat treffen.

In seiner Sondersitzung am Freitag will der Senat außerdem ein weiteres Corona-Hilfsprogramm von 500 Millionen Euro für Wirtschaft und Kultur beschließen.

