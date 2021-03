„Ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung“, lautet ein Juristenkalauer. Bei der Berliner Corona-Verordnung ist das oft mit Überraschungen verbunden. Plötzlich fallen Regelungen auf, die anscheinend nicht einmal dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) bewusst sind.

Das neueste Fundstück: Das Land Berlin führt ab sofort eine umfassende Testpflicht für Verkaufspersonal in Einzelhandel und Gastronomie sowie für Mitarbeiter:innen in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen ein, wenn diese direkten Kontakt mit Kund:innen und Gästen haben.

Sie müssen sich nun mindestens zweimal pro Woche auf das Coronavirus testen lassen und die Nachweise vier Wochen aufbewahren. Die Pflicht gilt nicht nur für Angestellte, sondern auch Selbstständige – also zum Beispiel für den Späti-Betreiber oder einen Handwerker, der für Reparaturen in die Wohnung kommt.

Das geht aus der aktuellen Fassung der Corona-Verordnung hervor, die am Sonnabend im Gesetz- und Verordnungsblatt veröffentlicht wurde und seit Sonntag gilt. Der Senat hatte sie am Dienstag verabschiedet. Darin ist nur von mindestens einem Test pro Woche die Rede.

In seiner Sondersitzung am Sonnabend verschärfte der Senat diese Regelung jedoch schon wieder auf zwei Tests – entsprechend der Verpflichtung für Arbeitgeber:innen, ihren Beschäftigten mindestens zweimal wöchentlich einen Schnelltest anzubieten. Dies bestätigte die Senatsgesundheitsverwaltung dem Tagesspiegel am Sonntag auf Anfrage. Die nochmals aktualisierte Verordnung tritt am Mittwoch in Kraft.

Müller sprach zweimal nur von einer Angebotspflicht

Die Testpflicht für Personal mit Kundenkontakt kommt überraschend. In der Pressekonferenz nach der Senatssitzung am Dienstag war davon keine Rede. Im Gegenteil: Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte für Unternehmen und ihre Beschäftigten lediglich „ein verpflichtendes Angebot, das aber nicht von jedem verpflichtend angenommen werden muss“ angekündigt. „Das ist ein himmelweiter Unterschied.“ Ähnlich äußerte Müller sich auch am Sonnabend.

Für Personal mit Kundenkontakt ist es sehr wohl verpflichtend – so steht es im neuen Paragrafen 6a der Corona-Verordnung. Eine Pressemitteilung oder sonstige Veröffentlichungen des Senats zu diesem Punkt gab es in den vergangenen Tagen trotzdem nicht. Dabei handelt es sich um eine deutliche Ausweitung der bisherigen Testpraxis.

Die Pflicht gilt für jeden, der Kundenkontakt hat: in Unternehmen, Gaststätten, Imbissen, Supermärkten, Geschäften, aber auch Beratungsstellen, Stadtteilzentren, Museen und Galerien. Anders als bei der Testpflicht für Kund:innen, die am Sonnabend beschlossen wurde, sind also die Läden des täglichen Bedarfs nicht ausgenommen. Wie die Gesundheitsverwaltung auf Nachfrage bestätigte, trifft das auch auf Behörden zu – vom Bürgeramt bis zum Jobcenter.

Eine Einschränkung gibt es: Die Regelung gilt nur, „soweit ausreichend Tests zur Verfügung stehen und deren Beschaffung zumutbar ist“. Das dürfte aktuell der Fall sein.