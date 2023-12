Von Autos angefahren Zwei Fußgänger bei Verkehrsunfällen in Berlin lebensgefährlich verletzt

Am Freitag wurden in Berlin zwei Passanten bei Verkehrsunfällen lebensgefährlich verletzt. Auch ein Elfjähriger liegt mit einer Kopfverletzung im Krankenhaus. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

In Gatow hat ein Auto einen Fußgänger angefahren und lebensgefährlich verletzt. Der 34-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann am Freitagnachmittag die Gatower Straße betreten, wo er von dem Wagen eines 47-Jährigen erfasst wurde. Er sei gegen die Windschutzscheibe des Autos geprallt und sei dabei unter anderem am Kopf verletzt worden. Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt.

In Friedrichsfelde ist eine Frau auf einem Fußgängerüberweg von einem Auto angefahren und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Nach dem Frontalzusammenstoß wurde die 65-Jährige mehrere Meter weit durch die Luft geschleudert, wie die Polizei mitteilte. Sie habe bei dem Vorfall am Freitagnachmittag schwere Kopfverletzungen erlitten. Rettungskräfte haben die Frau den Angaben nach unter Reanimationsmaßnahmen auf eine Intensivstation gebracht. Der 28-jährige Autofahrer sei unverletzt geblieben. Ob einer der beiden Verkehrsteilnehmer eine rote Ampel übersehen habe, sei Teil der Ermittlungen.

In Marienfelde wurde ein Junge angefahren und verletzt. Der Elfjährige erlitt eine Fraktur am Kopf und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 68-jährige Autofahrer am Freitagabend von der Weskammstraße nach rechts in die Hildburghauser Straße eingebogen, als plötzlich ein Ball auf die Straße gerollt sein soll. Das Kind soll dem Ball hinterhergerannt sein und wurde von dem Wagen erfasst, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten ermitteln noch zum genauen Unfallhergang. (mit dpa)