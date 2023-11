Von Kreuzberg nach Neukölln Hunderte bei propalästinensischer Demo in Berlin

Hunderte Menschen sind am Donnerstagabend zu einer propalästinensischen Demonstration in Berlin-Kreuzberg gekommen. Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl zunächst auf rund 600, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Abend verlief demnach zunächst ohne Zwischenfälle.

Einige Teilnehmer trugen Palästina-Flaggen, zudem waren „Free Palestine“-Rufe zu hören. Die Demonstration begann am Oranienplatz und sollte bis nach Neukölln ziehen.

Die Polizei in Berlin stellt sich am Wochenende auf mehrere Demonstrationen ein. Geschützt von einem Großaufgebot der Polizei wird am Freitag außerdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in Deutschland erwartet. (dpa)