Vor 75 Jahren endete die Luftbrücke Berlin feiert Jubiläum am Sonntag mit Familienfest am Flughafen Tempelhof

75 Jahre ist es her, dass die Blockade West-Berlins endete. Während Stalin versuchte, den Westen durch gesperrte Stromlieferungen und eingestellten Güterverkehr zu erpressen, versorgten die West-Alliierten die eingekesselte Teilstadt aus der Luft. Zwar setzten die Amerikaner und Briten auch nach Ende der Blockade am 12. Mai 1949 die Flüge einige Monate lang fort, trotzdem feiert Berlin alljährlich am 12. Mai das Ende der Luftbrücke.

Kostenloses „Family Open Air“

Zum 75. Jubiläum an diesem Sonntag ist am Nachmittag ein kostenloses „Family Open Air“ am ehemaligen Flughafen Tempelhof geplant. Auf der Freifläche vor dem Haupteingang des ehemaligen Flughafens Tempelhof sollen ab 14 Uhr Führungen, Vorträge und Musik stattfinden. US-Veteranen erinnern sich im Zeitzeugen-Gespräch, beteiligte Museen bieten ein kostenloses Programm an, etwa Fallschirmbasteln für Kinder.

Auch wird am Sonntag die letzte Gelegenheit sein, die Sonderausstellung „Blockierte Sieger – geteiltes Berlin“ im Flughafengebäude zu besuchen. Das ganze Programm finden Sie unter thf-berlin.de/75-jahre-luftbruecke.

Am Vormittag sollen im Rahmen des – nicht öffentlichen – Festakt am Luftbrückendenkmal Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) sowie Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bei der Gedenkveranstaltung mit Kranzniederlegung sprechen.

Digitale Teilnahme am Festakt Die Feierlichkeiten sind nicht öffentlich. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können den Festakt am 12. Mai um 10.30 Uhr jedoch im Livestream verfolgen unter youtube.com/regberlin

Zudem soll eine Gedenktafel für die „Operation Little Vittles“ enthüllt werden. Diese „Aktion kleiner Proviant“, bei der die Crew um den US-Piloten Gail Halvorsen Süßigkeiten für auf den Trümmerbergen wartende Kinder abwarf. Das brachte ihnen den Namen „Rosinenbomber“ ein.