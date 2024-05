Vor Berlins berühmtem Rathaus Auf zum Nachbarschaftsfest im Kiez

Vor dem Schöneberger Rathaus können Nachbar:innen am Samstag, 1. Juni, 12-18 Uhr, zusammenkommen und gemeinsam feiern. Das Bezirksamt lädt ein zum großen Nachbarschaftsfest, bei dem ab 12 Uhr den ganzen Tag lang verschiedene Bands, Chöre und Tanzgruppen aus dem Bezirk auftreten. Darüber berichtet der aktuelle Tagesspiegel-Bezirksnewsletter für Tempelhof-Schöneberg, in dem Sie noch viel mehr Tipps und Termine finden: tagesspiegel.de/bezirke.

An zahlreichen Ständen präsentieren sich Organisationen und Initiativen des Bezirks. Um 15 Uhr gibt es eine „Queere Stunde“ in Kooperation mit dem Verein „AHA“ und verschiedenen queeren Künstler:innen. In der Freiherr-vom-Stein-Straße finden auf einer Mitmachbühne für Kinder Workshops und Vorführungen zu japanischer Kampfkunst, Baderegeln und Knotenkunde statt, es gibt Tanzworkshops und einen Mitmachzirkus. Um 12.30 Uhr und 14.30 Uhr bietet Stadträtin Eva Majewski (CDU) Führungen durch das Rathaus Schöneberg an. Eine Übersicht des gesamten Programms zum Nachbarschaftsfest können Sie hier einsehen.

