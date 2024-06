„Vorwürfe bisher nicht ausgeräumt“ : Kanzler Scholz verzichtet künftig auf TU-Präsidentin in seinem Zukunftsrat

Trotz Kritik an ihren Social-Media-Aktivitäten im Kontext des Gaza-Krieges will Berlins TU-Präsidentin Rauch im Amt bleiben. Bundeskanzler Scholz will sie nicht erneut als Beraterin berufen.