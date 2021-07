Ihr Abwasser kann Sie im Winter warmhalten. Wie das funktionieren soll? Das zeigen SIGNA, E.ON und die Berliner Wasserbetriebe am Bürokomplex in der Koppenstraße am Berliner Ostbahnhof. Das alte Galeria Kaufhaus ist mittlerweile ein moderner Bürokomplex. Aber die ganzen 50.000 m^3 wollen auch beheizt werden. In Zeiten des Klimawandels herrscht bei den drei Partnern Bewusstsein, dass eine nachhaltige Lösung für das Heizen nötig ist. Auf der digitalen Pressekonferenz am Montag nehmen Sie sich dem an und bezeichnen das Projekt „Energiewende von unten” angenommen.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Abwasserwärme zum Heizen

Unter dem Gebäude liegt eine Goldmiene – aus energietechnischer Sicht: ein Abwasserkanal. In diesen wurde ein 250 m langer Wärmetauscher eingebaut. Wärmetauscher übertragen Wärme aus einem Strom indem die Wärme gespeichert ist, z.B. Wasser oder Luft, auf ein Gebäude. Sie werden auch als Wärmeüberträger bezeichnet. Das Prinzip eines Wärmetauschers lässt sich vereinfacht darstellen: Wärme geht von einem warmen Körper auf einen kalten Körper über. Im Wärmetauscher wird Wärmeenergie von einem Wasserstrom auf einen anderen Wasserstrom übertragen.

Diesen einfachen Gedanken nutzt das größte Kanalwärmeaustauscher-Projekt in der Koppenstraße. Statt die Wärme von 20°C des Abwassers ins Erdreich versickern zu lassen, wird sie genutzt, um den Bürokomplex zu heizen. Der Wärmetauscher entzieht dem Abwasser Wärme und führt diese zu einer Wärmepumpe und dann dem im Bürokomplex zu. So wird das Gebäude gewärmt. Da Wärme und Kälte Hand in Hand gehen, kann überschüssige Wärme aus dem Gebäude in den Kanal geleitet werden, im heißen Sommer zum Beispiel. Dabei wird das Prinzip umgekehrt.

Nachhaltigkeit statt Gewinnmaximierung



Angesprochen auf die aufkommenden Kosten, versichern die drei Partner, dass die neue Lösung sich für die Mieter:innen der Räumlichkeiten auszahle. Man könne mit geringeren Nebenkostenrechnen, um 15 Prozent sollen die Kosten geringer ausfallen. Alles im Vergleich zur konventionellen Lösungen. Öffentliche Gelder seien nicht in das Projekt geflossen, in das insgesamt 2 Million Euro investiert worden sei. Die Berliner Wasserwerke stellen die Infrastruktur zur Verfügung. Dafür erhielten sie von E.ON ein Nutzungsentgelt. Auf der Pressekonferenz betonten die Anwesenden, dass es ihnen bei diesem Projekt in erster Linie nicht um Gewinnmaximierung, sondern um den Beitrag zur nachhaltigen Wärmeversorgung.

Im Hinblick auf den CO2 Ausstoß zahle sich das Projekt aus, weil bis zu 30 Prozent weniger CO2 ausgestoßen werde als bei herkömmliche Lösungen. Es stellt sich die Frage weshalb nur 30 und nicht 100 Prozent CO2 eingespart werde. Darauf antwortet Beyer, dass der Wärmetauscher in ein System eingebaut sei, dass nicht komplett auf fossile Energie verzichten könne. Das sei unteranderem nötig, um besonders hohem Bedarf zu decken.

Unter Berlin schlummern 500 km Potential

Ob das in weiteren Teilen Berlins denkbar sei, verweisen die Berliner Wasserbetriebe auf ihren Abwasserwärmeatlas Die Berliner Wasserbetriebe haben im 10 000 km langen Abwassersystem durchgeführt, um das Potential weiterer solcher Anlagen zu bestimmen. Bestimmte Voraussetzungen müssten schon erfüllt sein, um Wärmetausch-Projekte in anderen Teilen der Kanalisation zu realisieren. Laut den Messungen habe in Berlin eine Kanalisationsstrecke von insgesamt 586 km das Potential diese Technologie einzusetzen. Hebt man die Strecke gedanklich aus der Kanalisation an die Oberfläche, ist das die Strecke von Berlin nach München.

[Behalten Sie den Überblick: Jeden Morgen ab 6 Uhr berichten Chefredakteur Lorenz Maroldt und sein Team im Tagesspiegel-Newsletter Checkpoint über Berlins wichtigste Nachrichten und größte Aufreger. Kostenlos und kompakt: checkpoint.tagesspiegel.de]

Luft nach oben für Wärme aus erneuerbaren Quellen

Ganz alleine mit dem Wärmetauscher geht es noch nicht: Er decke bisher 50 Prozent des Wärmeenergiebedarfs des Gebäudes ab. Aber laut Nikolaus Meyer von E.ON ist das ein innovatives Beispiel für die Nutzung von nachhaltigen Energiequellen. In Deutschland werde ein Großteil der genutzten Energie für Wärme genutzt aber nur 15 Prozent dieser Energie stamme aus erneuerbaren Quellen. Wer Nachhaltigkeit in der Stadt etablieren will, muss die Gegebenheiten mitdenken und nutzen, was vorhanden ist. Räume sind in der Stadt begrenzt. Für ein Windkraftwerk oder eine riesige Solaranlage ist der Platz nicht ausreichend.

Eine Studie von 2018 im Auftrag des Bundesumweltministeriums beurteilt die Nutzung von Abwasserwärme als hilfreich im Schritt zur Abkehr von fossilen Energieträgern. Die Wärmeversorgung durch das Abwasser is zusätzlich platzsparend.

Mehr zum Thema Für Klima und Umwelt Mehr als 80 Prozent der Deutschen bereit zu neuem Lebensstil

Mit jedem Toilettengang zum Umweltschutz beitragen: Der Traum von einfachen Maßnahmen gegen den Klimawandel wird für einige Berliner:innen wahr.