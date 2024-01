Wagen zerstört Eingangstür Unbekannte brechen mit Auto in Berliner Tankstelle ein

Unbekannte sind mit einem Auto in eine Tankstelle in Berlin-Spandau eingebrochen und haben dabei die Eingangstür des Verkaufsraumes zerstört.

Wie die Polizei mitteilte, fuhren die Tatverdächtigen in der Nacht zu Montag gegen 23.30 Uhr mit einem weißen Pkw zu der Tankstelle an der Gatower Straße und dort mehrfach gegen die verschlossene Tür, bis diese kaputtging. In dem Fahrzeug sollen mehrere Personen gesessen haben.

Ein Mitfahrer stieg aus dem Wagen und betrat den Geschäftsraum. Als dort eine Vernebelung ausgelöst wurde, soll der Tatverdächtige ohne Beute entkommen und wieder in das Tatfahrzeug eingestiegen sein.

Der weiße Pkw flüchtete laut Polizei über die Ausfahrt an der Haveldüne vom Tankstellengelände. An der Einmündung zur Gatower Straße soll er einen entgegenkommenden Kleinwagen gestreift haben. Ohne anzuhalten, fuhren die Tatverdächtigen weiter in Richtung Heerstraße.

Der 50-jährige Kleinwagenfahrer blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten schweren Diebstahls. (Tsp)