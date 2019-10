Über drei Wochen war ein Betriebsgelände der Deutschen Bahn in Berlin-Marzahn besetzt. Noch am Sonntag hatten die Besetzer, die Wagengruppe „Diesel“, dazu aufgerufen, Schaufeln, Werkzeuge und Schubkarren vorbeizubringen. Am Montag dann räumte die Polizei das Gelände mit der Adresse Zur Alten Börse 1. Laut einem Polizeisprecher vor Ort wurden neun Personen auf dem besetzten Gebiet angetroffen, dazu rund drei Fahrzeuge. Darunter ein umgebauter Transporter und ein Wohnanhänger. Auch ein Unterstand mit Tresen hätten die Besetzer aufgebaut. 250 Polizisten und 100 Einsatzwagen waren im Einsatz. Laut dem Polizeisprecher habe man nicht gewusst, wie viele Personen sich auf dem Gelände befinden. Im Vorfeld hatten sowohl die Besetzer als auch die Bahn von 40 Personen gesprochen.

Die neun vorgefundenen Besetzer werden ein Verfahren wegen Hausfriedensbruch bekommen. Sie hätten sich ohne Gegenwehr von dem Gelände führen lassen, so der Polizeisprecher. Sie sollen noch vor Ort aus dem Gewahrsam entlassen werden, die Lage vor Ort sei ruhig. Bei den Fahrzeugen sollen die Zulassungen geprüft werden. "Wir kommen nur dem Gesucht der Deutschen Bahn nach." Von den neun Personen wurden die Personalien aufgenommen. Ein Mann weigerte sich und wurde verhaftet.

Die Deutsche Bahn hatte immer angekündigt, räumen zu lassen, sollte das Gebiet nicht freiwillig geräumt werden.

Unterstützung erhielt "DieselA" zuletzt von der Linken: Regina Kittler, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus und Sprecherin für Kultur, schrieb auf Twitter einen Offenen Brief an die Bahn und forderte diese auf, Verhandlungen mit den Besetzern aufzunehmen. Die Bahn jedoch wollte nicht „im Rahmen einer rechtswidrigen Besetzung“ verhandeln. Die Bahn antwortet bisher nicht auf das Schreiben der Politikerin.

"Friedliche Besetzer*innen wie Schwerverbrecher von 250 Polizist*innen räumen zu lassen, da fehlt mir jedes Verständnis", sagte Kittler dem Tagesspiegel am Montag auf Nachfrage. Das sei nicht verhältnismäßig, für die Bahn sei keine Gefahr im Verzug erkennbar gewesen. Diese habe anscheinend Zeit, eine Räumung zu veranlassen, aber keine Zeit für Verhandlungen.

