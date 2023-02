Wahl-O-Mat für Berlin-Wahl Hilfe für Unentschlossene – hier mitmachen

Wahlplakate mögen im Berliner Stadtbild derzeit überall präsent sein, helfen aber kaum dabei, sich für eine Partei zu entscheiden. Es passt einfach zu wenig Text auf die Plakate. Wahlprogramme wiederum liest in der Regel kein Mensch komplett durch. Eine beliebte Hilfe bei der Wahlentscheidung ist dagegen der Wahl-O-Mat – der sich in nicht mal zehn Minuten komplett ausfüllen lässt.

Ein Info-Angebot, keine Wahlempfehlung

Seit 2002 stellt die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) den Wahl-O-Mat für Bundes- und Landtagswahlen ins Internet, angepasst an die jeweilige Wahl. Die bpb ist eine staatliche Einrichtung und kümmert sich um die Bildung von Jugendlichen und Erwachsenen. Entsprechend versteht die bpb den Wahl-O-Mat als Informationsangebot, nicht als Wahlempfehlung. Man soll anschließend besser verstehen, wofür die Parteien inhaltlich stehen.

So geht’s: 38 Thesen zur Berlin-Wahl 2023

Beim Wahl-O-Mat zur Berlin-Wahl 2023 werden 38 Thesen präsentiert (man kann sie sich vorlesen oder in Gebärdensprache anzeigen lassen). Die Thesen betreffen Politikfelder wie Verkehr, Verwaltung, Bildung und Umwelt. Eine der Thesen lautet zum Beispiel: „In Berlin soll die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs entgeltfrei sein.“ Unter der jeweiligen These klickt man an: „stimme zu“, „neutral“ oder „stimme nicht zu“.

Wer mit den 38 Thesen durch ist, kann sie anschließend in einem letzten Schritt noch gewichten – abhängig davon, ob einem bestimmte Themen besonders wichtig sind. Am Ende müssen noch die Parteien ausgewählt werden, mit denen man seine Standpunkte vergleichen will und schon listet der Wahl-O-Mat auf, mit welchen Parteien die größte Übereinstimmung besteht.

Mehr über die Parteien lernen

Nach Abschluss der Thesen-Runde kann man sich zu jeder einzelnen These anzeigen lassen, welche Positionen die Parteien haben – optional auch mit der Begründung der jeweiligen Partei. Außerdem sind die grundsätzlichen Positionen der Parteien einsehbar.

