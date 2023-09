Berliner CDU wählt Landesvorstand Ottilie Klein ist neue Generalsekretärin – Wegner bleibt Vorsitzender

Die Berliner CDU hat eine neue Generalsekretärin. Die Bundestagsabgeordnete Ottilie Klein erhielt auf dem Landesparteitag 72,6 Prozent der Stimmen. Für Klein stimmten 196 Delegierte. 61 votierten gegen sie, 13 Delegierte enthielten sich. Damit löst Klein Stefan Evers ab, der seit Ende April Finanzsenator im schwarz-roten Senat ist und das Amt sieben Jahre lang innehatte.

„Wir haben jetzt die Chance, die Weichen zu stellen für eine neue christdemokratische Ära in unserer Stadt“, sagte Klein in ihrer Bewerbungsrede. Sie hob insbesondere das sozialpolitische Profil der CDU hervor. „Wir sorgen für soziale Sicherheit“, sagte sie. Von linken Parteien unterscheide die CDU, dass sie Vertrauen in die Menschen habe und nicht wolle, „dass sie dauerhaft abhängig vom Staat sind“.

Klein ist nicht unumstritten in der Partei. Die 39-Jährige, die erst seit 2016 CDU-Mitglied ist, legte in den vergangenen Jahren eine steile Karriere in der Berliner CDU hin. 2021 zog sie über die Landesliste in den Deutschen Bundestag ein, wo sie sich als Sozialpolitikerin profilierte. Einige CDU-Mitglieder sprachen ihr vor dem Parteitag das Format einer Generalsekretärin ab.

Klein gilt als enge Vertraute von Kai Wegner, der sie für das Amt vorschlug. Wegner, der als CDU-Landesvorsitzender mit 94,7 Prozent bestätigt wurde, warb in seiner Rede vor der Wahl intensiv um Unterstützung für Klein. Mit ihrem inhaltlichen Profil sei sie die „perfekte Kandidatin“. Zu seinem eigenen Wahlergebnis sagte Wegner: „Diese Unterstützung und dieser Rückhalt gibt uns Kraft.“

Neben der Wahl einer neuen Generalsekretärin stellte die Berliner CDU auch ihren Landesvorstand neu auf. Als neue stellvertretende Landesvorsitzende wurden gewählt: Adrian Grasse (Abgeordneter aus Steglitz-Zehlendorf), Nadja Zivkovic (Bezirksbürgermeisterin in Marzahn-Hellersdorf) sowie Stefan Evers. Sie ersetzen Cerstin Richter-Kotowski, Manja Schreiner und Falko Liecke. Der Abgeordnete Frank Balzer wurde als stellvertretender Landesvorsitzender bestätigt. Der Bundestagsabgeordnete Jan-Marco Luczak wurde erneut zum Schatzmeister der Berliner CDU gewählt.