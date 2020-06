In Berlin sollen sechs von elf Galeria-Karstadt-Kaufhof-Filialen geschlossen werden. Außerdem soll die geplante Filiale auf dem Fußgängerzone in Tegel gar nicht erst öffnen.

Das geht aus einer internen Liste der Unternehmensgruppe hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Damit ist auch die Hauptstadt von den bundesweiten zahlreichen Filialschließungen des zur Signa Holding gehörenden Unternehmens aufgrund der Corona-Krise massiv betroffen.

Geschlossen werden sollen die Standorte in Berlin-Charlottenburg, Berlin-Tempelhof sowie an der Müllerstraße in Berlin-Wedding, im Berliner Ringcenter an der Frankfurter Allee, in Berlin-Hohenschönhausen sowie die Filiale in den Gropius-Passagen in Neukölln.

Bereits vor drei Wochen, als die mögliche Schließung von 80 der 170 Kaufhausfilialen bekannt wurde, hatte Tempelhofs Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD) gesagt, dass der Bezirk seine Unterstützung anbiete, um die Filiale zu erhalten. Das Karstadt-Kaufhaus sei von besonderer Bedeutung für die Einkaufsstraße Tempelhofer Damm. Die Linke hatte angekündigt, in der kommenden Bezirksverordnetenversammlung einen Antrag zum Erhalt der Standorts einzubringen.

Die Gewerkschaft äußerte sich am Freitag zunächst nicht zu den Plänen für die Hauptstadt. Derzeit informiere das Unternehmen die Beschäftigten, hieß es.

Erst am Donnerstag war bekannt geworden, dass der Warenhauskonzern plant 62 seiner 172 Filialen zu schließen. Die Nachrichtenagentur dpa berief sich damit auf Verhandlungskreise. Welche Filialen betroffen sind, ist nicht bekannt.

Das Unternehmen, der Gesamtbetriebsrat und die Gewerkschaft Verdi haben sich bundesweit auf einen Sozialplan und einen Interessenausgleich für Galeria Karstadt Kaufhof verständigt. Er sieht unter anderem vor, dass die gekündigten Mitarbeiter für mindestens sechs Monate in eine Transfergesellschaft wechseln können.

Als Erfolg wertete die Gewerkschaft, dass der vom Unternehmen ursprünglich geplante Abbau von zehn Prozent der Stellen in den verbleibenden Filialen vom Tisch sei. Außerdem bleibe der im Dezember 2019 vereinbarte Integrationstarifvertrag in Kraft. (mit dpa)