Warme Kleidung gegen die Kälte Berliner Stadtmission benötigt dringend Sachspenden

Die winterlichen Temperaturen treffen Menschen, die auf der Straße leben, besonders hart. Die Stadtmission bittet deshalb dringend um Spenden für obdach- und wohnungslose Bedürftige. „Sowohl in den Regalen der Kleiderkammer als auch in den Lagern der Kältebusse herrscht aktuell Ebbe bei Kleidung, warmen Schlafsäcken und Isomatten. Das ist dramatisch für viele Menschen, die auf der Straße leben“, sagt Barbara Breuer, die Pressesprecherin der Stadtmission.

Gebraucht werden für Männer aktuell dringend lange Unterhosen (Thermowäsche), Socken, Sneaker / Turnschuhe / Winterschuhe, T-Shirts, Hoodies, Jogginghosen, Jeans, Winterjacken, Regenjacken, Übergangsjacken, Gürtel, warme Mützen, Handschuhe und Schals.

Leere Kleiderkammern

Ebenso nötig sind Rucksäcke, Sporttaschen, Trolleys und große, stabile Plastiktaschen. „Manche Menschen können aus den unterschiedlichsten Gründen nicht in solche Einrichtungen gehen und schlafen stattdessen unter freiem Himmel. Bei Minusgraden ist ein Leben im Freien ohne Schlafsack und Isomatte lebensgefährlich“, sagt Barbara Breuer.

Bei Minusgraden ist ein Leben im Freien ohne Schlafsack und Isomatte lebensgefährlich Barbara Breuer, Pressesprecherin der Stadtmission

Die Pressesprecherin schildert beispielhaft den Fall eines Mannes, der am Donnerstag in der Kleiderkammer der Stadtmission aufgetaucht war. Der Rentner fragte nach Schuhen, einer Hose, einen Pullover und Socken. Auch eine frisch gewaschene Unterhose, eine warme Winterjacke, einen Schlafsack und eine Isomatte hätte er gerne mitgenommen. Doch alle vier Dinge waren nicht verfügbar.

Von Schuhen bis zum Rucksack

Alle Spenden sollten in einem guten Zustand sein. Die genannten Sachen können werktags von 8 bis 18 Uhr am Empfang der Berliner Stadtmission in der Lehrter Straße 68 abgegeben werden. Zudem stehen dort ganztägig Container bereit. Die Spendenabgabe ist auch im Textilhafen der Berliner Stadtmission in der Storkower Straße 139D in 10407 Berlin möglich – nahe des S-Bahnhofes Landsberger Allee. Spendenannahme dort immer montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr.

Barbara Breuer weist darauf hin, dass die Stadtmission nicht in der Lage sei, die Sachen zu holen.

Unter folgender Adresse ist aufgeführt, was tagesaktuell benötigt wird: www.berliner-stadtmission.de/sachspenden