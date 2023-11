Wasserverbrauch in Berlin In Lichtenberg leben die meisten Warmduscher – Spandauer duschen am seltensten

Wie halten Sie es mit dem Duschen? Das wollten die Wasserbetriebe von mehr als 1000 Berliner:innen aus allen zwölf Bezirken wissen. Das Ergebnis: Die meisten Warmduscher:innen – gemeint sind auch jene, die nur eine Badewanne haben – leben in Lichtenberg (82,5 Prozent), knapp gefolgt von Charlottenburg-Wilmersdorf und Marzahn-Hellersdorf.

Und die knallharten Kaltduscher? Mit elf Prozent sind die Menschen in Mitte hier Spitzenreiter, gefolgt von Spandau und Friedrichshain-Kreuzberg. Die wenigsten Kaltduscher gibt es laut der Befragung in Steglitz-Zehlendorf (1,3 Prozent).

Die Neuköllner:innen mögen die Abwechslung: Rund 25 Prozent gaben an, sogenannte Wechselduschen zu betreiben, also mal Kalt-, mal Warmwasser zu verwenden. Über alle Bezirke hinweg bevorzugen knapp 80 Prozent der Berliner das warme Wasser beim Duschen oder Baden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

In Spandau duschen die Menschen übrigens am seltensten, ein Drittel wäscht sich nach eigenen Angaben gerade mal ein bis zweimal pro Woche, während in Pankow zehn Prozent mehrmals am Tag duschen. Wird man in Spandau nie schmutzig oder sind die Pankower besonders säuberlich? Egal ob oft oder selten, insgesamt ist Berlin eine Stadt der Schnellduscher: Zwei Drittel gaben an, weniger als zehn Minuten zu duschen.

Viele wissen nicht, wie viel der Liter Wasser kostet

Gefragt wurde auch danach, warum die Berliner:innen Wasser sparen und auf welche Weise. 90 Prozent der Befragten sagten, immer zu versuchen, Wasser zu sparen ­– die meisten wegen Bedenken über die Umwelt oder den Wasserpreis. Überraschend, wo doch sehr viele nicht wissen, wie viel der Liter kostet oder wofür sie es eigentlich verbrauchen, wie aus der Umfrage hervorgeht. Mehr als die Hälfte (63 Prozent) schätzten den Wasserpreis pro Liter auf einen bis fünf Cent und damit viel zu hoch ein: Der wahre Preis liegt bei gerade mal 0,5 Cent.

Der Umweltschutz steht vor allem für Menschen zwischen 25 und 34 Jahren im Vordergrund. Knapp die Hälfte der über 75-Jährigen gab zudem an, am Limit ihrer Sparbemühungen angekommen zu sein. Optimistisch sind aber alle Altersstufen: Zwei Drittel der Befragten machen sich keine Sorgen darüber, ob es in Zukunft Wasserknappheit geben wird.

Mehr zur Umfrage Die Umfrage ist der Teil einer Aktion der Berliner Wasserbetriebe namens „Wasser kommt nicht aus dem Hahn“. Damit wollen sie Berliner:innen über Wasserverbrauch und mögliche Sparmaßnahmen informieren. Wer mal ausrechnen möchte, wie viel Wasser im eigenen Haushalt so flöten geht, kann das hier tun.

Auch in anderen Bereichen wurde der Wasserverbrauch der Berliner:innen erfragt. 20 Prozent der Befragten gaben an, einen Pool oder Garten zu besitzen – der Balkongarten ist für viele das höchste der Gefühle. Und sogar dabei sparen sie Trinkwasser, indem sie mit Regenwasser gießen. Gegossen wird nicht nur auf dem Balkon, sondern auch vor der Haustür: Zehn Prozent der Befragten gießen die Straßenbäume und nutzen dafür häufig Trinkwasser aus der Leitung.

Die wenigen Gärtner:innen unter den Befragten greifen ebenfalls auf Regenwasser zurück oder benutzen in seltenen Fällen altes Wasser aus dem Pool. Gerade davor warnen aber die Wasserbetriebe: Poolwasser enthält oftmals Chemikalien, die schädlich für Pflanzen und das Grundwasser sind. Sie raten dazu, entweder das Wasser auf verbleibende Desinfektionsmittel oder Algizide zu testen und im Zweifelsfall im Kanal zu entsorgen.