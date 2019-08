Die Bildungsverwaltung zieht Konsequenzen aus der massenhaften Abwanderung von Lehrern und weiteren Mitarbeitern der Tempelhofer Johanna-Eck-Sekundarschule. „Wir nehmen eine Veränderung in der Leitung vor“, gab Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Donnerstag im Bildungsausschuss des Abgeordnetenhauses bekannt.

Der aktuelle Anlass sei der Rückzug des freien Trägers KIDS e.V., der seit 13 Jahren die Sozialarbeit an der Schule gestaltet hatte und nun ebenfalls die Schule verlassen will. Dies hatte der Tagesspiegel am Montag exklusiv berichtet. Dem Vernehmen nach ist die umstrittene Leiterin Mengü Özhan Erhardt beurlaubt worden. Welche neuen Aufgaben sie übernehmen soll, ist nicht bekannt. Auch ihre Nachfolge ist nicht bekannt.

Wie berichtet, hatte ein Großteil des Kollegiums in den vergangenen zwei Jahren die Schule verlassen. Einige Lehrer waren zwangsversetzt worden, viele Krankheitsfälle - auch anderer Mitarbeiter - wurden beklagt. Allein zu diesem Sommer bestätigte die Bildungsverwaltung den Abgang von 17 Lehrern.

Im Mittelpunkt der Kritik stand stets, dass die Leiterin nach einem „Freund-Feind-Schema“ agiere. Die Bildungsverwaltung äußerte sich zu entsprechenden Vorwürfen nicht, sondern hielt stets an der Personalie fest. Trotz der breiten Kritik und der großen Unruhe, die im Kollegium entstanden war, wurde Özhan-Erhardt nicht innerhalb der Probezeit abberufen.

Die erfolgreichen Konzepte - allesamt verloren

Je größer die Unruhe und die Zahl der Abwanderungen war, desto mehr wuchs das Unverständnis darüber, dass an der Leiterin festgehalten wurde. Während in weniger drastischen Fällen von Zerwürfnissen zwischen Personal und Leitung Schulleiter versetzt wurden, ließ die Verwaltung Özhan-Erhardt stets auf ihrem Posten - selbst dann, als hoch gelobte Projekte und Besonderheiten der Schule wie die Anti-Gewalt- und Vertrauensschüler-Programme, das spezielle Sprachförderkonzept sowie die Förderung von Kindern mit Förderbedarf in geistiger Entwicklung zusammen mit dem Personal verloren gingen.

Allerdings stellte man der Leiterin viele Monate zur Unterstützung den pensionierte Leiter der Wilma-Rudolph-Schule an die Seite. Aber auch er konnte keine Ruhe an der Johanna-Eck-Schule herstellen.

Die Lage wurde noch dadurch verschlechtert, dass dem Kollegium Rassismus gegenüber der türkischstämmigen Leiterin vorgeworfen wurde. Diesen Vorwurf haben die Lehrer bis heute nach eigenen Angaben nicht verkraftet, zumal sie es waren, die Özhan-Erhardt vor rund drei Jahren einstimmig für die Schulleitung empfohlen hatten. Der pauschale Rassismus-Vorwurf wurde auch gegenüber Kollegen ausgesprochen, die beteiligt waren, als die Vorgängerschule der Johanna-Eck-Schule, die Werner-Stephan-Schule, zur ersten Schule Berlins mit der Programm "Schule ohne Rassismus" wurde.

Beschwerden auch von Elternseite

Zu Beginn des neuen Schuljahres war es Özhan-Erhardt gelungen, etliche neue Kräfte zu gewinnen. Allerdings meldeten sich Eltern zu Wort, die weiterhin über chaotische Abläufe und auch über fehlende Deutschkenntnisse eines Fachlehrers klagten. Darauf sowie auf den vorangegangenen Personalschwund nahm in der aktuellen Viertelstunde des Bildungsausschusses der bildungspolitische AfD-Sprecher Franz Kerker Bezug und fragte Scheeres nach einer Stellungnahme, was die Senatorin zum Anlass nahm, die Abberufung Özhan-Erhardts bekannt zu geben.

Trotz der offensichtlichen massiven Probleme in der Personalführung beharrte die SPD in Tempelhof-Schöneberg bis zuletzt darauf, dass die Johanna-Eck-Schule zur Gemeinschaftsschule ausgebaut werden sollte, was geschätzt eine Verdreifachung des Kollegiums und der Schülerschaft zur Folge haben würde.

Zusammen mit dem grünen Partner in den bezirklichen Zählgemeinschaft lud die SPD noch Anfang August zu einer großen Veranstaltung in die Schule, um für das Vorhaben „Gemeinschaftsschule“ an dem Standort zu werben. Dem Vernehmen nach hat erst der Abgang von KIDS e.V dazu geführt, dass auch die SPD im Bezirk aufhorchte.