Sebastian Stietzel, Inhaber und Geschäftsführer zweier Beteiligungsgesellschaften, ist am Dienstagabend im Ludwig Erhard Haus in Charlottenburg von der Mehrheit der Delegierten der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) zum neuen Präsidenten gewählt worden. Damit setzte sich der 42-jährige bisherige Vize-Präsident gegen die 67-jährige Gegenkandidatin Barbara Jaeschke durch.

Die Inhaberin des GLS Sprachenzentrums Berlin in Prenzlauer Berg wäre die zweite Frau in Spitzen-Ehrenamt in der Geschichte der Berliner Kammer gewesen nach TV-Produzentin Beatrice Kramm, die das Ehrenamt im vergangenen Jahr aufgegeben hatte.

Es wurden 92 gültige Stimmen abgegeben. Es gab 62 Stimmen für Stietzel, 27 für Jaeschke und drei Enthaltungen, erfuhr der Tagesspiegel aus Teilnehmerkreisen. Stietzel folgt auf den bisherigen Präsidenten Daniel-Jan Girl (41), der nur neun Monate im Amt war. Girl hat bei der Wahl zum Vollversammlung im Mai, an der sich alle Berliner Unternehmer beteiligen durften, nur 235 Stimmen erhalten.

Um wieder einen Sitz im Kammerparlament oder und später im Präsidium zu erhalten, hätte er fast doppelt so viele Stimmen benötigt. In seiner Liste landete er abgeschlagen auf dem vorletzten Platz.

Ursachenforschung: Warum verpasste Girl den Wiedereinzug?

Kein neutraler Unbeteiligter hat für dieses Wahlergebnis eine plausible Erklärung: Weder stand Girl in der Kritik, noch war er so blass geblieben, dass man sein Namen oder Gesicht auf dem Wahlschein nicht erkannt hätte. Manche Insider der Kammer vertreten die These, Girl habe sich „zu stark“ für Kandidaturen anderer Personen, speziell von Frauen, eingesetzt – und darüber „vergessen“, auch für sich Wahlkampf zu machen. Mancher können fälschlich angenommen haben, Girl sei ja frisch im Amt und müsse nicht erst neu gewählt werden.

Alles denkbar, änderte aber nichts: Girl musste aufhören. Ideen, mit denen er sich profiliert hatte, könnten nun versanden – darunter der Vorschlag, den er in einem Gastbeitrag für die Tagesspiegel-Serie „75 Visionen für Berlin“ skizziert hatte: Berlin möge sich um die Ausrichtung einer Weltausstellung „Expo“ im Jahr 2035 bewerben.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Girl hielt am Dienstag in der nicht-öffentlichen Sitzung der Vollversammlung seine Abschiedsrede vor den 99 gewählten Delegierten. Dem oder der neuen Präsidentin wünsche er „Mut, Kreativität, Ausdauer und von ganzem Herzen viel Erfolg“, sagte er dem Tagesspiegel vorab.

Stietzel gründete sein erstes Unternehmen mit 16 Jahren

Girls Nachfolger Sebastian Stietzel, geboren 1980 in Neustrelitz, einer Mittelstadt in er Mecklenburgischen Seenplatte, hatte ebenda im Alter von nur 16 Jahren sein erstes Unternehmen gegründet, den Computerservice Neustrelitz. Er lebt seit 1999 in Berlin, mittlerweile in Prenzlauer Berg gemeinsam mit seiner Frau, seinem neunjährigen Sohn "und meiner Katze Putzi", wie er dem Tagesspiegel für einen Steckbrief verriet.

Seine bereits erwachsene Tochter studiere in Köln. Er sei Unternehmer geworden, "weil es mich fasziniert, Dinge proaktiv zu gestalten und ich als ehrbarer Kaufmann Verantwortung für andere und mich selbst übernehmen wollte", sagte er da.

Der Diplomkaufmann ist Gründer und Geschäftsführer der Mittelstandsbeteiligungsgesellschaften Marktflagge und German Future Ventures, er hatte bei der IHK-Wahl auf der Liste 11 (Banken, Versicherungen, Finanzdienstleistungen) kandidiert. „Es ist mir wichtig, dass wir ein Team zusammensetzen, das die neu gewählte Vollversammlung abbildet“, sagte er nach Bekanntgabe seiner Kandidatur Anfang Juni.



[Mehr aus der Hauptstadt. Mehr aus der Region. Mehr zu Politik und Gesellschaft. Und mehr Nützliches für Sie. Das gibt's nun mit Tagesspiegel Plus: Jetzt 30 Tage kostenlos testen.]

Man brauche erfahrene und neue Mitglieder, Vertreter großer und kleiner Unternehmen, weibliche und männliche Vertreter. Als Stellvertreterinnen hatte Stietzel Lana Wittig, Geschäftsführerin des Medienunternehmens Edition F, vorschlagen und Sonja Jost, Mitgründerin des Chemie-Start-up Dexlechem. Auch Robert Rückel vom Deutschen Spionagemuseum solle ihn im Präsidium vertreten.

Stietzel ist seit Jahren gut vernetzt in der Kammer, war zuletzt Girls Vize und leitete das IHK-Kompetenzzentrum Mittelstand. Er hatte Girls Unterstützung. Kritiker hatten Stietzel im Wahlkampf aber Intransparenz bei seinen Geschäften vorgeworfen. Auch sei Stietzel mit fünf Mitarbeitenden – davon nur zwei sozialversicherungspflichtig beschäftigt – kaum geeignet, große Arbeitgeber der Stadt angemessen zu vertreten, hieß es.

Stietzel war so zwischenzeitlich in die Defensive geraten, bemühte sich aber, für Transparenz zu sorgen und sich als legitimer Nachfolger von Girl zu verkaufen. Stietzels Kandidatur motivierte aber Barbara Jaeschke, deren Firma 160 Personen beschäftigt und 30 Millionen Euro im Jahr umsetzt, zur Gegenkandidatur. Hätte Girl weitermachen können, wäre sie nicht angetreten, sagte sie.

Erste Amtshandlung: Fotos mit Giffey auf dem IHK-Sommerfest

Nach der Kammerwahl sollte der neue Präsident beim anschließenden IHK-Sommerfest, zu dem 2000 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Medien ins Ludwig Erhard Haus geladen sind, der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Dieses Podium soll auch in diesem Jahr auch genutzt werden, um den Entscheidern der Stadt zukunftsgerichtete Ideen und/oder Produkte bei einer Ausstellung rund um das Thema „Öffentlicher Straßenraum“ zu präsentieren, teilte die IHK mit.

Mehr zum Thema Bewerbung um „Expo 2035“ IHK wünscht sich eine Weltausstellung in allen Berliner Kiezen

Wichtig sei der Kammer dabei, dass die Ideen und Produkte innovativ und nachhaltig sind. Ein Ausstellungsstück ist dabei eine zwingende Voraussetzung gewesen. "Wir möchten zeigen, dass die IHK Berlin innovative und nachhaltige Ideen und Produkte unterstützt – für ein zukunftsfähiges Berlin", hieß es bei der Kammer. Die Ausstellung eröffnen soll am Abend die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) mit dem neuen IHK-Präsidenten bei einem gemeinsamen Rundgang.