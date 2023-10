Wegen Terror-Angriffen auf Israel Berlin schickt mehr Polizei auf die Straße – Schutz jüdischer Einrichtungen wird verstärkt

Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) verstärkt wegen der massiven Terror-Angriffe der Hamas auf Israel den Schutz jüdischer Einrichtungen in Berlin. „Aufgrund der möglichen Auswirkungen auf die Sicherheitslage in der Hauptstadt hat die Polizei die Schutzmaßnahmen jüdischer und israelischer Einrichtungen bereits erhöht“, sagte Spranger dem Tagesspiegel am Samstag. „Zudem wurden sämtliche Einsatzkräfte in der Stadt für die Lage sensibilisiert und die Streifentätigkeit auch der Funkwagen erhöht.“