Weil Scholz sie „völlig bekloppt“ nannte Letzte Generation beschmiert SPD-Parteizentrale in Berlin

Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ haben am Dienstag die Bundesparteizentrale der SPD in Berlin mit Farbe beschmiert. Das teilte die Gruppe am Nachmittag mit. Auch die Berliner Polizei bestätigte den Vorfall. Acht Personen sollen gegen 15 Uhr orange Farbe mit einem Feuerlöscher auf die Fassade des Willy-Brandt-Hauses in der Wilhelmstraße gesprüht haben, wie ein Sprecher mitteilte.

Die Gruppe bezeichnete die Aktion als Antwort auf eine Äußerung von Bundeskanzler Scholz. Am Montag hatte Scholz die Klebeaktionen der Aktivist_innen bei einer Veranstaltung in einer Schule in Kleinmachnow, östlich von Potsdam, kritisiert. „Ich finde das völlig bekloppt, sich irgendwie an ein Bild festzukleben oder auf der Straße“, sagte der SPD-Politiker dort.

Bereits am Dienstagmorgen hatte die „Letzte Generation“ die Äußerung von Scholz gekontert: „Herr Scholz, wie können Sie es wagen, sich vor die Kinder zu stellen, deren Zukunft Sie gerade vernichten und davon zu sprechen, dass Sie Protest gegen Ihre zerstörerische Politik ‘völlig bekloppt’ finden?“, erklärten die Klimaaktivist_innen.

Carla Hinrichs, Sprecherin der Letzten Generation, wandte sich zudem direkt an den Bundeskanzler: „Sie finden es also ‘völlig bekloppt’, dass Menschen ihre Grundrechte nicht einfach aufgeben wollen und deshalb friedlich protestieren? Ich finde: Ihr Demokratieverständnis lässt sehr zu wünschen übrig.”

Auch am Dienstag war es wieder zu Blockadeaktionen an mehreren Orten in Berlin gekommen. Dabei wurden die Aktivist_innen teils heftig angegriffen, wie ein Video zeigt, das auf Twitter kursiert.