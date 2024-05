Wer sind diese Personen? Berliner Polizei sucht Angreifer auf trans Männer

Die Berliner Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach fünf Tatverdächtigen, die zwei trans Männer angegriffen haben sollen. Der queerfeindliche Vorfall ereignete sich am Donnerstag, dem 18. Januar 2024, gegen 22.10 Uhr im Reinickendorfer Ortsteil Wittenau-Süd. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die siebenköpfige Gruppe soll die beiden Opfer bereits in der Bahn der U8 bedrängt haben. Dabei fragten die späteren Angreifer auch nach deren Geschlechtsidentität. Als die beiden trans Männer am U-Bahnhof Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik ausstiegen, folgte ihnen die Gruppe und attackierte sie mit Faustschlägen. Dabei wurden die Männer verletzt, einer musste in ein Krankenhaus. Nach dem Angriff sei die Gruppe vom Tatort geflohen.

Die Tatverdächtigen sind nach Angaben der Polizei Jugendliche beziehungsweise junge Erwachsene und „sprechen vermutlich eine Sprache aus dem osteuropäischen Raum“. Fünf von ihnen wurden via Kamera erfasst. Dabei handelt es sich um vier Männer und eine Frau.

Beschreibung der Tatverdächtigen

Der erste Tatverdächtige hat eine männlich, schlanke Statur, schwarze Haare und einen leichten Vollbart. Er sei Brillenträger und trug weiße Turnschuhe, helle Jeans, einen weißen Kapuzenpullover, eine beige-braune ärmellose Weste sowie eine graue Wollmütze.

Der zweite Tatverdächtige hat ebenfalls eine männliche, schlanke Statur und einen leichten schwarzen Bartwuchs. Auch er trug eine Brille und trug weiße Turnschuhe mit dunkelgrauem Haken (vermutlich Nike-Zeichen), eine helle Hose und einen knielangen, daunenartigen schwarzen Mantel, eine weiße Wollmütze sowie eine helle Kapuze.

Bei der dritten Tatverdächtigen handelt es sich um eine Frau. Sie hat eine weibliche, schlanke Statur und lange schwarze Haare. Am Tattag trug sie weiße Turnschuhe, einen schwarzen, schienbeinlangen Mantel, weiße Socken und eine Hose oder einen Rock, die/der kurz über den Fußknöcheln endet. Außerdem hatte sie eine schwarze Umhängetasche dabei.

Die vierte Person sei männlich und schlank. Der Mann hatte kurze schwarze Haare und trug grau-weiße Turnschuhe, helle Jeans, einen schwarzen Pullover und eine schwarze Jacke.

Der fünfte Verdächtige ist ebenfalls männlich mit schlanker Statur. Er hat glatte, relativ kurze schwarze Haare und trug weiße Turnschuhe mit jeweils einem hellgrauen Streifen, eine schwarze Hose und einen schwarzen knielangen Mantel.

Die Polizei bittet um Hilfe bei der Identifizierung dieser Personen und sucht nach Zeugen, die die Tatverdächtigen vor, bei oder nach der Tat gesehen haben. Sie bittet um sachdienliche Hinweise, die an das Landeskriminalamt in Tempelhof, Bayernring 44, unter Telefon (030) 4664-953528, per E-Mail an LKA535@polizei.berlin.de, an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden können.