Wieder Kabeldiebstahl in Berlin S-Bahnlinie 85 fährt nicht zwischen Ostkreuz und Schöneweide

Die Berliner S-Bahn ist wegen eines Kabeldiebstahls von einer Streckensperrung betroffen. Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Sonntagmorgen bestätigte, fällt der Verkehr auf der Linie S85 zurzeit zwischen den Stationen Ostkreuz und Schöneweide aus.

Unbekannte sollen am Bahnhof Treptower Park das Kabel entwendet haben, hieß es in einer Mitteilung. Eine Sprecherin der Bundespolizei teilte am Sonntag mit, dass die Behörde gegen Mitternacht von dem Vorfall informiert wurde. Ein Kupferkabel, das zur Signalweiterleitung dient, soll auf Höhe Puderstraße entlang des Streckenverlaufs zerteilt worden sein.

Wie die Sprecherin mitteilte, konnten vor Ort Schnittspuren festgestellt werden. Laut Polizeisprecherin sollen die Einschränkungen auf der betroffenen Linie im Laufe des Sonntags wieder behoben werden.

In Berlin hatte es zuletzt immer wieder Kabeldiebstähle im öffentlichen Nahverkehr gegeben, besonders die U-Bahn war davon betroffen. Die Linie U6 musste deswegen für mehrere Wochen eingeschränkt im 10-Minuten-Takt fahren.

Am Freitag stahlen Diebe auf einer Länge von rund 140 Metern die ummantelten Kupferdrähte entlang des oberirdischen Teils der U-Bahnlinie U3. Seit Freitagnachmittag fährt die U3 zwischen Breitenbachplatz und Krumme Lanke deshalb nur noch alle zehn Minuten.