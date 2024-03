Wilde Verfolgungsjagd durch Berlin Autofahrer flieht unter Drogen vor der Polizei

Am Montag wurde ein 39-jähriger Mann festgenommen, der zunächst versucht hatte, vor der Polizei zu fliehen. Während der Verfolgung in Mitte und Charlottenburg sei es mehrfach fast zu Unfällen gekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann stehe zudem unter Verdacht, unter Drogen oder anderen berauschende Mitteln gefahren zu sein.

Gegen 13.30 Uhr soll eine Zivilstreife der Autobahnpolizei ein Auto auf der Straße Alt-Moabit in Mitte gestoppt haben. Sie wollten den Fahrer verkehrsrechtlich überprüfen. Als der Polizist ausstieg und sich zu dem gestoppten Ford begab, soll der 39-jährige Fahrer plötzlich beschleunigt und rechts in die Stromstraße abgebogen sein. Dabei habe er eine rote Ampel überfahren.

Ein sich dort befindlicher Fußgänger konnte einen Zusammenstoß nur durch einen Sprung zur Seite verhindern. Der 38-Jährige wurde an der Hand und am Bein verletzt, lehnte jedoch eine ärztliche Behandlung ab.

Flucht zu Fuß gescheitert

Der Ford-Fahrer setzte seine Flucht über die Essener Straße fort und kehrte via Elberfelderstraße und die Levetzowstraße wieder auf die Straße Alt-Moabit zurück. Von dort ging die Verfolgung weiter Richtung Kaiserin-Augusta-Allee und nach Charlottenburg. Laut Polizei sei es auf der gesamten Fluchtstrecke zu mehreren starken Brems-, Ausweich- und Wendemanövern sowie Rotlichtfahrten gekommen.

Nachdem der Fahrer über den Luisenplatz auf den Spandauer Damm nach rechts in die Sophie-Charlotten-Straße abgebogen war, fuhr er schließlich auf ein Privatgelände und kollidierte mit einem Zaun. Er versuchte seine Flucht zu Fuß fortzusetzen, wurde jedoch von den Einsatzkräften festgenommen.

Der 39-Jährige besaß nach Angaben der Polizei keine gültige Fahrerlaubnis. Zudem liegen gegen ihn zwei Haftbefehle vor. Auch ein Drogen-Vortest schlug positiv an.

Die Beamten beschlagnahmten den Wagen und brachten den Mann zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung sowie einer Blutabnahme in einen Polizeigewahrsam. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er einem Fachkommissariat beim Landeskriminalamt überstellt. Die Ermittlungen zum verbotenen Kraftfahrzeugrennen, zum Verdacht der Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel, zum Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie zu dem Verkehrsunfall laufen.