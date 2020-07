Das Landgericht verurteilte am Mittwochmorgen das Schöneberger Autonome Jugendzentrum Potse, die von ihm besetzten Räume in der Potsdamer Straße zu räumen. Der Vorsitzende Richter verkündete ein so genanntes Versäumnisurteil, da die Vertreter der Potse bei einer ersten Verhandlung im Januar den Gerichtssaal verlassen hatten und damit eine Fortführung des Prozesses unmöglich war. Gegen das Urteil kann innerhalb von zwei Wochen Einspruch eingelegt werden. Es ist noch nicht rechtskräftig.

Am Mittwochmittag soll es in der Potsdamer Straße eine Demonstration gegen die Räumung geben. Dazu hatte die Potse bereits am Dienstag aufgerufen.

Seit gut anderthalb Jahren halten die Aktivisten die Räume besetzt. Silvester 2018 weigerten sie sich, diese zu verlassen, nachdem der Mietvertrag ausgelaufen war und nicht verlängert werden konnte. Das Bezirksamt reichte im März 2019 Räumungsklage ein.

Die Verhandlung vor genau einem halben Jahr war gescheitert. Die Anwälte hatten dem Vorsitzenden Richter Befangenheit vorgeworfen. Als dieser dennoch weiterverhandeln wollte, verließen sie den Gerichtssaal. Zunächst war der Verkündungstermin des Urteils für Juni angesetzt. Der Termin wurde verschoben.

Eine Alternative gibt es nur für ruhige Veranstaltungen

Das Jugendzentrum Potse konnte Jahrzehnte lang die Räume in der Potsdamer Straße nutzen, ebenso wie das zweite Jugendzentrum Drugstore. Dieses allerdings machte vor anderthalb Jahre seine Räume frei.

Versuche des Bezirks, eine Alternative zu finden, scheiterten. Lediglich für ruhige Veranstaltungen wurde eine Lösung gefunden; die Räume sind aber noch nicht bezugsfertig. Die Potse ist allerdings bekannt für Punkkonzerte, die in einem solchen Rahmen aber nicht möglich sind.

Ende Juni besetzten Aktivisten ein Gebäude auf dem Kreuzberger Dragoner-Areal, um Solidarität mit der Potse zu zeigen. Foto: Annette Riedl/dpa

Immer wieder gab es Protestaktionen in der Stadt. Erst vor gut zehn Tagen besetzten Aktivisten ein Gebäude auf dem Kreuzberger Dragoner-Areal, das sie aber selber wieder verließen.

Im Dezember vergangenen Jahres demonstrierten sie auch für eine Viertelstunde in der Bezirksverordnetenversammlung im Rathaus Schöneberg.