Die falschen Soldaten vom Checkpoint Charlie sind abgezogen, das Bezirksamt von Friedrichshain-Kreuzberg hat ihre "Duldung" aufgehoben, wie eine Sprecherin bestätigte. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. Den Angaben zufolge nahmen die Soldaten-Schauspieler am Checkpoint Charlie an guten Tagen bis zu 5000 Euro ein. Da die freiwilligen Spenden der Touristen wohl nicht immer ganz freiwillig erfolgten, hat der Bezirk das Theater nun verboten.

"Dem Betreiber wurde mitgeteilt, dass die Duldung ab sofort aufgehoben ist und er mit Verfolgung einer Zuwiderhandlung rechnen muss", erklärte das zuständige Ordnungsamt von Friedrichshain-Kreuzberg. Eine Sondernutzungserlaubnis für das öffentliche Straßenland habe es ohnehin nicht gegeben. Betreiber ist die „Dance Factory“, sie stellt die Schauspieler für den Wachposten. „Das plötzliche Aus verstehen wir nicht. Ich musste sechs Kollegen entlassen“, sagte Schauspieler-Chef Tom Luszeit der „Bild“-Zeitung. „Aber wir geben nicht auf, wollen zurück.“

Bis dato wechselte sich seit nunmehr 17 Jahren eine rund zehnköpfige Schaupieltruppe damit ab, in Uniformen der US-Army Touristen am Checkpoint-Häuschen zu begrüßen, Stempel zu verteilen und für Fotos zu posieren. Dafür hätten sie freiwillige Spenden von den Touristen bekommen. Es habe allerdings viele Beschwerden gegeben, erklärte eine Sprecherin des Bezirksamts. „Passanten wurden demnach gedrängt bzw. regelrecht genötigt, für ein Foto mit den Schaustellern am Kontrollhäuschen zu zahlen.“ Und zwar mindestens vier Euro pro Foto, das ergab laut „Bild“-Zeitung eine verdeckte Ermittlung der Polizei. Seit ein paar Tagen sind die falschen Soldaten nun abgezogen.

Der Checkpoint Charlie gilt als einer der Lieblingsplätze nicht nur von Berlin-Besuchern, sondern auch bei Filme- und Geschäftemachern. Auch die Hütchenspieler, die das Ambiente des ehemaligen Grenzübergangs seit Jahren prägen und Touristen um ihr Geld erleichtern, hatten kürzlich den Unmut von Ordnungsamt und Polizei auf sich gezogen. Sie hatten eigens Wachen mitten auf der Kreuzung positioniert, um ihre illegalen Glücksspiele vor dem Zugriff der Behörden zu sichern.