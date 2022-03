Wer in Berlin eine Wohnung sucht, braucht viel Geduld und ein pralles Einkommen. Wohnen ist vor allem in der Innenstadt noch einmal deutlich teurer geworden. Vermieter verlangen im Zentrum für freie Wohnungen fast flächendeckend Mieten von 13 Euro oder mehr pro Quadratmeter.

Weil aber zunehmend Berliner vor die Tore der Stadt ziehen, da es grüner ist und die Mieten bisher noch günstiger waren, werden nun auch dort die Wohnungen knapp und teuer: 10,51 Euro je Quadratmeter im Monat, das ist kaum günstiger als in nicht ganz so zentralen Berliner Quartieren. Und weil erstmals auch die Zahl der neu fertig gestellten Wohnungen sinkt - 16.337 waren es im vergangenen Jahr -, ist mit einem weiteren Anstieg der Mieten zu rechnen.

Diese alarmierenden Zahlen hat die landeseigene Förderbank IBB in ihrem "Wohnungsmarktbericht 2021" veröffentlicht. Demnach stieg die genannte Angebotsmiete für freie Wohnungen um vier Prozent im vergangenen Jahr. Dabei war bis April des vergangenen Jahres noch der Mietendeckel in Kraft, der die Höhe der Mieten drastisch gedeckelt hatte. Nach dessen Aufhebung infolge des Urteils vom Bundesverfassungsgericht schnellten die Mieten wieder nach oben.

Nicht gestiegen ist nach der Aufhebung des Deckels die Zahl der freien und in Inseraten angebotenen Wohnungen, meldet die IBB. Die Hoffnung von Marktforschern, dass Vermieter einige wegen des Deckels zunächst nicht wieder vermietete Wohnungen auf den Markt bringen würden und diesen damit entspannen würde, trat nicht ein. Auch die Zahl neu gebauter Wohnungen reicht nicht aus, um Druck aus dem Markt zu nehmen.

Nicht nur bei Neuvermietungen wird es teurer

"Wir brauchen dringend eine Wohnungsbauoffensive, bezahlbare Wohnungen in allen Teilen der Stadt", sagte Bausenator Andreas Geisel (SPD). Er hofft die Lage durch das "Neubaubündnis und mit einem überarbeiteten Förderprogramm für den Bau neuer Sozialwohnungen" entschärfen zu können.

Dringend notwendig ist das, weil der Anstieg nicht nur die Mieten freier Wohnungen betrifft, die von Eigentümern bei einer Neuvermietung deutlich teurer vergeben werden können. Auch wer eine Wohnung hat, muss tiefer in die Tasche greifen für die Miete. "Gegenüber 2016 wies die ortsübliche Vergleichsmiete 2020 (Mietspiegel) ein Wachstum von 10,5 Prozent auf", schreiben die Verfasser des Marktberichtes. Die Mietpreise im Bestand seigen nur geringfügig schwächer gestiegen als die mittleren Angebotsmieten.

Einkommen können mit Mietsteigerungen nicht mithalten

Die Berliner bekommen das in ihrer Tasche zu spüren: Denn deren "verfügbare Haushaltseinkommen" lagen "weiterhin deutlich unterhalb der Wachstumsdynamik der Angebotsmieten". Dies galt jedenfalls bis 2019 - aktuellere Daten liegen nicht vor.

Zwischen 2016 und 2019 zogen rund 94.000 Menschen neu in die Stadt. In diesem Zeitraum kamen aber nur rund 52.000 neue Wohnungen hinzu. Bei einer mittleren statistische Haushaltsgröße von 1,8 Personen je Wohnung reicht die Zahl der Wohnungen gerade so aus, um die Nachfrage zu decken.

Der Mangel bleibt allerdings wegen der "bestehenden Defizite früherer Jahre", schreibt die IBB. Hinzu kommt, dass bei weitem nicht jede neu gebaute Wohnung die Nachfrage der Zuziehenden deckt. Viele neue Objekte sind teure Eigentumswohnungen. Diese werden häufig zu hohen Mieten angeboten, die sich wenige leisten können.