Müllers Rundumschlag

Der Regierende Bürgermeister hält eine umfassende Rede, nutzt seine Redezeit gut. Das sind die Kernpunkte:

1. Soziale Politik

Michael Müller erklärt, was für ihn auch soziale Politik für alle ausmache. Es gehe darum, dass es viele Menschen mit einem normalen Einkommen gebe, für diese Menschen werde die Stadt auch immer teurer und sie fielen durch Hilfsmaßnahmen durch. "Man kann nicht nur nach ganz oben und ganz unten gucken und da und dort regulieren", sagt Müller. Für diese Mitte sei es eine Hilfe, wenn sie nicht mehr das Essen in der Schule, das Schülerticket und die Schulbücher bezahlen müssten.



2. Wissenschaftspolitik

Und ein wenig Selbstlob darf ja in der Debatte nicht fehlen. Müller ist bekanntlich auch Wissenschaftssenator und sagt: "Wir sind nicht zufällig Exzellenz-Standort geworden." Das passiere durch gezielte Investitionen. Der Bund unterstütze Berlin mit so viel Mitteln, weil Berlin in diesen Bereichen Spitze sei. Deshalb investiere der Senat weiter viel in Wissenschaft und Forschung.



3. Mietenpolitik

Nun kommt auch Müller zum Mietendeckel, aber ohne ihn zu benennen. Müller glaube, dass die Berliner "das sehr wohl im Blick haben, ob wir uns wichtigen sozialsozialpolitischen Themen zuwenden." Ja, man gehe neue Wege, aber man müsse es eben versuchen. Regulierend einzugreifen, müsse sich Politik auch erstmal zutrauen.



4. Berlin-Bashing

Damit kommt Müller zum Schlusspunkt. Er greift auf, was ihn schon lange ärgere, nämlich: Berlin-Bashing.

Dass die Stadt und vor allem die Verwaltung nicht funktioniere, weißt der Regierende zurück. Wo komme es denn her, wie die Stadt sich entwickle? Wer setze alles um? "Die Berliner Verwaltung", sagt Müller.

Die hatte es nicht leicht, erst wurde gespart, dann wuchs Berlin ohne Ende. Die 120.000 Beschäftigten des öffentlichen Dienstes seien gute und engagierte Mitarbeiter. "Wir wissen, dass wir mit dieser Verwaltung Berlin auf einen gute Weg gebracht haben.