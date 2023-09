Ye (Kanye West) in Berlin Der Rapper steht für einen Döner bei Mustafas’ an

Für internationale Prominente gibt es viele Gründe nach Berlin zu kommen. Die Berlinale zum Beispiel, Kunst-Wochen oder Döner, außerdem können sie hier wieder Mensch sein, also so wie du und ich.

Dieses Stadt-spezifische Privileg durfte laut Medienberichten der US-amerikanische Rapper Ye (vormals Kanye West) am vergangenen Donnerstag auskosten. Er und seine Frau Bianca Censori runden wohl aktuell ihren bereits Monate andauernden Europa-Urlaub in Berlin ab und wollten, so wie viele Touristen, den vermeintlich besten Döner der Stadt kosten.

In den sozialen Medien wurden diverse Fotos und Videos von dem Paar geteilt, wie sie zuerst in der langen Schlange von „Mustafa’s Gemüse Kebap“ in Kreuzberg warten, um ihre Errungenschaft dann stilecht auf einer Parkbank zu verzehren.

Einem Bericht von „t-online“ zufolge, hätte zuvor ein Begleiter des Rappers gefragt, ob Ye auch ohne Anstehen bestellen dürfe. Der Chef habe das wohl verneint.

Danach stellte er sich, wie alle anderen auch, hinten an. Als er an der Reihe war, soll er vier Döner bestellt haben – einen davon ohne Zwiebeln.

Ye wusste schon früher die Berliner Kunstszene zu schätzen

Ye’s offensichtlicher Versuch, das Ganze so unspektakulär wie möglich anzugehen, scheiterte schon an der Wahl seines Outfits: Auch wenn viele „hippe“ Kreuzberger komplett in Schwarz gehüllt ihren Alltag bestreiten, ein um den Kopf und übers Gesicht gewickelter Pullover fällt dann doch irgendwie auf, vor allem, wenn die begleitende Gattin einen semitransparenten, hautfarbenen und -engen Strampler mit goldenen Highheels kombiniert.

Kanye West in Venedig - der venezianische Bootsverleih soll dem Paar lebenslang Hausverbot gegeben haben. © action press/TRIO

Bereits zuvor sorgte insbesondere das in der Öffentlichkeit auffällige Verhalten der West-Censoris für Schlagzeilen während ihres Europa-Trips. So soll ein venezianischer Bootsverleih das Paar lebenslang gesperrt haben, weil Ye und Bianca während einer Fahrt durch die Kanäle ziemlich freizügig, nun ja, ziemlich schlüpfrige Dinge performten.

Es bleibt also spannend, was wir sonst noch so von Ye in Berlin sehen werden. Warum er sich, abseits von kulinarischen Erlebnissen, aktuell hier aufhält, ist nicht bekannt. Die Vermutung liegt allerdings nahe, dass die Art Week ihn lockte. Bereits 2021 besuchte er Berlin für eine Kunst-Tour. Damals hatten es ihm die „Kunst Werke“ in Mitte ganz besonders angetan, beziehungsweise deren Merch: schwarzer Pullover mit weißem KW-Aufdruck.