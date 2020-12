Das Impfzentrum in der „Arena“ in Treptow, das erst am Sonntag eröffnet worden ist, bleibt in der Zeit vom 31. Dezember bis 3. Januar geschlossen. Erst ab nächsten Montag wird in dem Kulturzentrum wieder geimpft. Grund dafür ist nach Angaben von Regina Kneiding, der Pressesprecherin des „Projektbüros Impfzentren“, die geringe Zahl von Menschen, die sich in dieser Zeit impfen lassen wollen.

„Wir müssen die Impfdosen jeweils auftauen und dazu aber genau wissen, wie viele Menschen kommen werden“, sagte Kneiding. Das sei derzeit nicht bekannt, weil viele Senioren und Seniorinnen, die älter als 80 Jahre sind und mit Vorrang geimpft werden, sich noch nicht angemeldet haben. Sie haben die Einladung zum Impfen erst vor kurzem erhalten.

Der Betreiber des Impfzentrums, die DLRG und der Arbeiter-Samariter-Bund, gehen davon aus, dass die Zahlen bis Montag vorliegen. Zudem gebe es aber derzeit nur eine begrenzte Zahl von Dosen des Impfstoffs, sagte Kneiding.

Geimpft worden ist in der „Arena“ seit Sonntag vor allem medizinisches Personal – am Montag 288 Personen, am Dienstag rund 500. In der „Arena“ können 5000 Menschen pro Tag behandelt werden.

Die für Dienstag geplante Eröffnung des Corona-Impfzentrums am Flughafen Tegel ist nach Tagesspiegel-Informationen abgesagt worden. Wie der Reinickendorfer Amtsarzt Patrick Larscheid erklärte, gebe es nicht genügend Impfstoff. So werde das Zentrum voraussichtlich erst Mitte Januar öffnen.