Zwei Feuerwehrmänner verletzt Brand in unbewohntem Einfamilienhaus in Berlin-Spandau

Bei dem Brand in einem unbewohnten Einfamilienhaus in Wilhelmstadt im Bezirk Spandau sind am Montagabend zwei Feuerwehrleute verletzt worden. Wie die Feuerwehr am späten Abend über den Nachrichtendienst X (vormals Twitter) mitteilte, stellten die Einsatzkräfte zwei Propangasbehälter aus dem brennenden Haus sicher. Ein weiterer Propangasbehälter war demnach vor Ankunft der Feuerwehr explodiert.

Es konnte demnach verhindert werden, dass sich die Flammen aus dem Haus auf die Nachbargebäude ausbreiteten. 74 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die beiden verletzten Feuerwehrmänner konnten ihren Dienst nach dem Einsatz nicht fortsetzen, wie auf Nachfrage mitgeteilt wurde. Sie mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Eine Weiterbehandlung sei jedoch nicht notwendig gewesen. Der Einsatz wurde noch in der Nacht beendet. (dpa)

