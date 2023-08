Zweiter Zugang kommt früher Bahn plant beim S-Bahnhof Zehlendorf offenbar um

Seit langer Zeit wünschen sich viele Zehlendorfer am Postplatz einen Zugang zur Berliner S-Bahn. Dieser würde viele Wege verkürzen. Doch für die Bahn hatte das Projekt keine Priorität – bislang. Denn wie es aussieht, ist Bewegung in die Sache gekommen. .„Hartnäckigkeit und Einsatz haben sich gelohnt! Am Bahnhof Zehlendorf haben viele den Zugang zum Postplatz gefordert“, verkündete Verkehrsstadtrat Urban Aykal (Grüne) auf dem Kurznachrichtendienst „X“.

Die Machbarkeitsstudie der Bahn stelle nun fest, dass der gebaut werden kann, und zwar nach Information des Senats bereits während des Brückenneubaus, ließ Aykal weiter wissen. Wie berichtet, soll ab 2026 der Bahnhof saniert werden. Der Neubau des Zugangs zum Postplatz (und zur Machnower Straße) wäre dann ab 2029 geplant gewesen.

Anfang September steht laut Stadtrat Aykal eine Podiumsdiskussion der Bahn zum Umbau des Bahnhofs auf dem Programm: „Hier wird es eher um die Baustellensituation während der Maßnahme gehen, aber auch Fragen rund um die Zugänge werden natürlich besprochen.“

Der S-Bahnhof Zehlendorf vom ehemaligen Postplatz aus gesehen. © Thilo Rückeis

Wenn Sie noch viel mehr Nachrichten, Termine und Tipps aus dem Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf lesen möchten, legen wir Ihnen unseren neuen Bezirksnewsletter ans Herz. Den gibt es einmal pro Woche kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier einige der aktuellen Themen.

Grünanlagen fit für den Klimawandel machen: Stauden statt Rosen – ein Experte erklärt das Modellprojekt auf dem Johanneskirchplatz und was Lichterfelde mit dem Wilden Westen zu tun hat

und was Lichterfelde mit dem Wilden Westen zu tun hat Neonazi-Aktion in Zehlendorf : Registerstelle rät, Pamphlete erst zu melden und dann wegzuschmeißen

: Registerstelle rät, Pamphlete erst zu melden und dann wegzuschmeißen Dauerbrenner, Aufreger, eben gelbe Tonne : Jetzt wurden die Sammelbehälter im Eschershauserweg endlich abgeholt

: Jetzt wurden die Sammelbehälter im Eschershauserweg endlich abgeholt Starker Regen sorgt für längere Bauzeit in der Söhtstraße

Mutmaßliche Vergewaltigung am Schlachtensee : Dritter Tatverdächtiger festgenommen

: Dritter Tatverdächtiger festgenommen Einladung nach Lankwitz: Jugendliche spielen den „Sommernachtstraum”

Jugendliche spielen den „Sommernachtstraum” „Schlange” in der Ausstellung: Junge Wohndenkmäler werden präsentiert

Still und Stilleben: Neue Malerei-Ausstellung in der Treppenhausgalerie

Unikate pur am Mexikoplatz: „Platz für Kunst”

Das alles und noch mehr lesen Sie im Bezirksnewsletter. Unter tagesspiegel.de/bezirke können Sie auch alle anderen Bezirksnewsletter bestellen. Probieren Sie uns gerne aus! Die Newsletter kommen bereits auf fast 285.000 Abos.