ChatGPT & Co.  Revolutioniert Künstliche Intelligenz die Medienwelt? 

„Berlin ist einer der Hotspots für Künstliche Intelligenz in Europa“ – so überschreibt der Berliner Senat sein „Projekt Zukunft“. Klar ist: KIs wie ChatGPT werden in Zukunft mehr und mehr unseren Alltag beeinflussen.

In der aktuellen Podcast-Folge von „Berliner & Pfannkuchen“ sprechen Lorenz Maroldt und Ann-Kathrin Hipp über die vielen neuen Möglichkeiten, die KI insbesondere im Journalismus bietet – und über die ethischen und moralischen Fallstricke, über die noch diskutiert werden muss.

Was genau ist eine KI? Wie kann KI im Redaktionsalltag helfen? Welche Texte werden in Zukunft von Redakteurinnen und Redakteuren geschrieben, welche von der KI? Wo kommt heute schon KI zum Einsatz – ohne, dass es Leserinnen und Leser überhaupt merken?

Unter anderem mit dabei: Johannes Sommer, CEO der Berliner Firma Retresco und Prof. Dr. Christoph Neuberger von der FU Berlin, Mitglied der Arbeitsgruppe Recht und Ethik der Plattform Lernende Systeme. Außerdem im exklusiven Checkpoint-Interview: ChatGPT höchstpersönlich erklärt, wie Berlin wieder funktionsfähig wird.

Über den Podcast „Berliner & Pfannkuchen“: Was Berlin politisch bewegt, hören Sie jeden Freitag im Tagesspiegel-Podcast „Berliner & Pfannkuchen“. Alle Folgen finden Sie hier, bei Spotify, Apple und überall, wo es Podcasts gibt. Redaktion: Jessica Gummersbach, Sabine Schmidt, Nora Weiler.

Letzte Woche haben wir unsere Trilogie um Kai Wegner (CDU) abgeschlossen:

Außerdem hörenswert:

