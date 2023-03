Drei Berlin-Tipps zum St. Patrick’s Day „Bei uns gibt es Spandauer Stout“

Der St. Patricks Day in Berlin-Spandau steht an - Gedenktag des irischen Bischofs Patrick. Gut was los in den Kiezen, hier drei schnelle Tipps aus dem aktuellen Tagesspiegel-Newsletter, den Sie in voller Länge und kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke erhalten.

Im Evangelischen Johannesstift gibt es seit einigen Jahren Feste zum St. Patricks Day. So wird am 17. März im Kastaniengarten gefeiert („hinterm Festsaal“). „Es gibt Irish Folk, Guinness und gute Laune für alle, die auf irische Traditionen stehen“, heißt es in der Einladung von Barbara Seybold. Musik läuft ab 18 Uhr. Eintritt gegen Spende in selbst gewählter Höhe. Getränke und Gegrilltes gibt es zu kaufen. Mehr: evangelisches-johannesstift.de

Ist immer einen Ausflug wert: die Stiftskirche im Johannesstift. © André Görke

Im Café Lutetia (Altstadt) gibt’s Musik und Bier. „Der St. Patrick’s Day ist der Gedenktag des irischen Bischofs Patrick. Das Lutetia wird grün und bietet Irish Folk, Guinness, Kilkenny, Irish Whiskey und was lecker Irisches für den Magen.“ Am Freitag, 17. März, ab 18 Uhr. Mehr: cafelutetia.eatbu.com

Im Brauhaus am Falkenseer Platz ist auch gut was los am 17. März. „Wir lassen es ordentlich krachen. Mit typische irischer Live-Musik, leckerem Bier („Spandauer Stout“) und Fish & Chips. Für alle, die an diesem Tag nicht selbst in Irland sein können…“ Mehr: www.brauhaus-spandau.de

Sie möchten mehr aus Spandau lesen? Sehr gerne. Einmal pro Woche erscheint der Tagesspiegel-Bezirksnewsletter für Spandau, in dem wir Ihnen exklusive Nachrichten aus dem Bezirk nennen, Kiezdebatten aufgreifen, Tipps und Termine aus dem Bezirk nennen. Den Spandau-Newsletter - und auch die anderen 11 Bezirksnewsletter - erhalten Sie kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier eine Auswahl der Themen im aktuellen Spandau-Newsletter.

Kurz vor der 1. BVV n ach der Wahl im Rathaus: Service und News aus den Fraktion von CDU, SPD, Tierschutzpartei und Co

ach der Wahl im Rathaus: Service und News aus den Fraktion von CDU, SPD, Tierschutzpartei und Co Opferberatung „Weißer Ring“ : Die Landeschefin kommt aus Spandau und spricht im Interview über Hilfe und Ehrenamt, Punkrock und Pichelsdorfer Straße, Kiesteich und Kräutersoße

: Die Landeschefin kommt aus Spandau und spricht im Interview über Hilfe und Ehrenamt, Punkrock und Pichelsdorfer Straße, Kiesteich und Kräutersoße Karl Lauterbach kommt in die Altstadt: Was will der Gesundheitsminister in Spandau?

kommt in die Altstadt: Was will der Gesundheitsminister in Spandau? Heerstraße I : Schlimmer Fahrrad-Unfall auf der Stößenseebrücke - diese Baustelle des Senats ist ein Ärgernis!

: Schlimmer Fahrrad-Unfall auf der Stößenseebrücke - diese Baustelle des Senats ist ein Ärgernis! Heerstraße II : Kosten für neuen Radweg explodieren - West-Route immer teurer

: Kosten für neuen Radweg explodieren - West-Route immer teurer Heerstraße III : News zur „Verkehrssäule“ an der Pichelsdorfer Straße vor dem Ex-Curry-Pilz

: News zur „Verkehrssäule“ an der Pichelsdorfer Straße vor dem Ex-Curry-Pilz Schrottboot leckt im Maselakehafen - wer kümmert sich? Jetzt schalten sich auch die Grünen ein. Helfen die Parteikontakte?

- wer kümmert sich? Jetzt schalten sich auch die Grünen ein. Helfen die Parteikontakte? „Britannia Center ist verkauft“: Kaufland hat neuen Besitzer

Kaufland hat neuen Besitzer Seit 1965 in Spandau : News zu Karstadt in der Altstadt

: News zu Karstadt in der Altstadt Haselhorst und Siemensstadt: Container für Grundschulen? Um diese drei Standorte geht es im Rathaus.

Um diese drei Standorte geht es im Rathaus. THW mit neuem Chef in Spandau

mit neuem Chef in Spandau Ikea-Kreuzung : 87-Jährige fährt Kind an und will nichts bemerkt haben

: 87-Jährige fährt Kind an und will nichts bemerkt haben Puppentheater, Historiker, Jugendtheaterwerkstatt in den Arcaden... viele Kulturtipps und Termine für Spandau

viele Kulturtipps und Termine für Spandau Frühling! 2000 Sportlerinnen und Sportler gehen beim „Lauf der Sympathie“ an den Start

St. Patricks Day in Spandau: drei konkrete Kiez-Tipps von Lutetia bis Johannesstift

drei konkrete Kiez-Tipps von Lutetia bis Johannesstift Anpaddeln findet 2023 an der Bürgerablage statt

an der Bürgerablage statt Gift-Container am Glienicker See: Warum stehen die da noch immer?

Warum stehen die da noch immer? Weil ein neuer Zaun den Weg zwischen Dorfwald und Kladower Zentrum versperrt: Nachbarn helfen der Öffentlichkeit mit Trampelpfad über Privatgrundstück

Lesen Sie mehr aus Spandau im Bezirksnewsletter: einmal pro Woche und gebündelt im Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel - kostenlos hier tagesspiegel.de/bezirke.

