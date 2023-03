Ein großes Loch, ein Bauzaun Seit Monaten ruht eine Baustelle in Berlin-Mariendorf

Seit mehr als einem halben Jahr besteht diese Baustelle an der Gersdorfstraße Ecke Blumenweg. Die Zufahrt zum Blumenweg ist seitdem dicht; die BSR schafft es nicht mehr, alle Mülltonnen in der Sackgasse zu entsorgen. Die Tonnen stehen neben den Absperrungen. Auf der Gersdorfstraße muss der motorisierte Verkehr stets auf die Gegenspur ausweichen. Gearbeitet wird an der Baustelle jedoch nicht, lediglich ein großes Loch wurde ausgehoben, das sich im Lauf der Zeit mit Müll füllt.

Im Juli 2022 hatten die Wasserbetriebe einen Schaden an einem Abwasserschacht festgestellt. Um diesen zu beheben, sei das Auswechseln einer Abwasserdruckleitung mit einem Durchmesser von 50 Zentimetern notwendig, sagt Astrid Hackenesch-Rump von den Berliner Wasserbetriebe.

Um diese Arbeiten vornehmen zu können, müsse die Gersdorfstraße, eine Hauptstraße, vollgesperrt werden. „Dafür bemühen wir uns seit Sommer 2022 um eine Genehmigung.“ Bislang hat es diese nicht gegeben. Aufgrund des Schadens am Schacht und der Versackung der Fahrbahn könnten aber auch die Grube nicht wieder geschlossen und die Absperrung entfernt werden, sagt Hackenesch-Rump.

Zuständig für die Genehmigung, die Straße zu sperren, ist die Senatsverkehrsverwaltung. Dass sie diese noch nicht erteilt hat, begründet die Behörde damit, dass auf der infrage kommenden Umleitungsstrecke ebenfalls gebaut wird: „Die Ausweisung einer nahräumigen Umleitung über die Attilastraße und Ringstraße ist in Fahrtrichtung Alt-Mariendorf durch Baumaßnahmen der Deutschen Bahn zum Wiederaufbau der Dresdner Bahn im Bereich der Eisenbahnüberführung Attilastraße nicht möglich.“

Erst zu den Sommerferien sollen diese Arbeiten so weit beendet sein, dass eine Umleitung möglich werde. Dann könnten auch die Gersdorfstraße gesperrt werden und die Bauarbeiten der Wasserbetriebe beginnen. Bis dahin plane man aber jetzt, eine temporäre Ampel einzurichten, damit der Verkehr an der Baustelle entlang sicherer geführt werden kann.

