Erster Empfang zum King’s Birthday in Berlin Torte, Quiche und königlicher Käse

Mit der King’s Birthday Party, zu der Großbritanniens Botschafterin Jill Gallard am Dienstagabend in den Garten ihrer Residenz geladen hatte, sind die Charles-Festspiele in Berlin erst einmal zu Ende gegangen. In Botschaften in aller Welt wurde 60 Jahre lang der Geburtstag der im letzten Jahr im September verstorbenen Queen Elizabeth II. immer im Juni gefeiert – obwohl sie eigentlich am 21. April geboren war. Aber im Juni passt das Wetter besser zur typisch britischen Gartenparty mit Pimm’s und Erdbeeren und Sahne wie in Wimbledon.

König Charles III. hat eigentlich am 14. November Geburtstag. Aber der sommerliche Termin wird beibehalten, und das Wetter erwies sich bei der Premiere auch als echter Teamplayer. Dies Jahr wird Charles übrigens 75.

Botschafterin Jill Gallard erinnerte vor rund 400 Gästen noch einmal daran, was für ein besonderes Zeichen für die deutsch-britische Freundschaft es gewesen sei, dass Charles III. noch vor der Krönung zu seinem ersten Staatsbesuch nach Deutschland gekommen sei: Dies habe verdeutlicht, „wie sehr unsere gemeinsame Geschichte, Werte und Herausforderungen uns verbinden“. Ende März hatte er unter anderem im Ökodorf Brodowin gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Käse gerührt. Die Inhaber, Katja und Ludolf von Maltzan, brachten daher zur Party Käse mit – und eine große, mit Krone verzierte Geburtstagstorte. So eine hatte Charles III. bei seinem Besuch bereits selbst probiert.

Küchenchef Robert Burgmeier hatte eigens Coronation Quiche vorbereitet und außerdem Fish ‘n’ Chips. Die Torte aus Brodowin schnitt die Botschafterin gemeinsam mit Teilnehmern der Special Olympics an. Da diese am Folgetag keinen Wettkampf hatten, konnten sie mitfeiern. Statt einer Militärband, wie sonst üblich, spielte die walisische Folkband The Trials of Cato. Auch ein Dudelsackspieler war wieder dabei.

Bei seinem Besuch vor vier Jahren hatte Charles, der damals noch Prince of Wales war, persönlich die 800 Gäste beim Queen’s Birthday-Empfang in der Residenz begrüßt.