Der andauernde, extrem medienwirksame Gerichtsprozess zwischen den Schauspielern und Ex-Ehepartnern Johnny Depp und Amber Heard erreichte kürzlich einen weiteren kuriosen Höhepunkt: Eine Frau rief während einer Pause der Verhandlung durch den Saal, dass sie Johnny liebe, ihre Seelen verbunden seien und das mitgebrachte Baby von ihm sei. So schilderte es eine Gerichtsreporterin für den US-Sender Law & Crime. Womöglich bezeugten die Anwesenden damit das Bekenntnis eines Johnny-Depp-Superfans, aber unabhängig von der tatsächlichen Motivation der Frau steht fest:

Der ehemalige Superstar der Filmwelt hat eine große und lautstarke Gruppe aus Fans, die treu zu ihrem Idol steht, dessen Schauspieler-Karriere in Trümmern liegt: 2011 hatte die enorme Gage als Captain Jack Sparrow einen erheblichen Anteil daran, dass „Fluch der Karibik 4: Fremde Gezeiten“ der bis heute wahrscheinlich teuerste Film überhaupt ist, ein paar Jahre später trennten sich die Filmstudios Disney und Warner im Zuge der von Heard erhobenen Missbrauchsvorwürfe von Depp. Er verlor seine Kult-Rolle des Captain Jack Sparrow und wurde in „Phantastische Tierwesen 3“ durch Mads Mikkelsen ersetzt.

Johnny Depps Fans aber unterstützen ihn vor allem im Internet auf den Plattformen Twitter und TikTok. In großer Zahl schlägt diese Unterstützung in blanke Ablehnung gegenüber Amber Heard um, der unterstellt wird, mit ihren Missbrauchsvorwürfen zu lügen.

Das Spektrum der Unterstützung für Depp reicht von bloßer Solidarität bis hin zu einer aggressiven, auf Heard bezogenen Feindschaft und nährt mitunter das misogyne Klischee von Frauen, die Männer aus Berechnung mit falschen Anschuldigungen schaden wollen.

Stimmung im Netz ist deutlich pro Johnny Depp

Auf dem unter jungen Menschen beliebten sozialen Netzwerk TikTok kursieren viele Video-Ausschnitte aus dem Diffamierungs-Prozess, in denen Johnny Depp verehrt wird, in anderen Videos wird Heard als berechnende Lügnerin dargestellt. Zwar hat auch die vor allem aus dem Superheldenblockbuster „Aquaman“ bekannte Schauspielerin ihre Unterstützer:innen, die Zahlen aber belegen eindeutig das Machtverhältnis zugunsten von Johnny Depp:

Der TikTok-Hashtag #justiceforjohnnydepp steht bei 15,7 Milliarden Aufrufen – und #justiceforamberheard hat – in dieser Relation geringe – 52 Millionen. Diese gewaltige Pro-Johnny-Depp-Stimmung, in der manche Anhänger:innen laut „New York Post“ sogar Hassnachrichten und Todesdrohungen gegen Amber Heard verbreiten haben, kann Angst machen – offenbar auch in Hollywood.

Hollywoods Angst vor den Fans

Die Unterstützung für Amber Heard aus dem Kreise der Kolleg:innen sei auffällig gering – jedenfalls, wenn es um öffentliche Solidarität geht. Das schreibt der sehr gut vernetzte Branchennewsletter „The Ankler“ in der Ausgabe vom 23. Mai. Dem Bericht nach hätte Heard auf privaten Wegen – also vermutlich durch Anrufe und Chat-Nachrichten – durchaus eine Menge Unterstützung von Hollywood-Schauspielerinnen bekommen, doch Solidaritätsbekundungen in der Öffentlichkeit blieben aus Angst vor „Depps Social-Media-Armee“ die Ausnahme (als öffentliche Unterstützer:innen genannt werden die Schauspielerinnen Kathy Griffin und Julia Fox sowie der Kult-Moderator Howard Stern).

In Hollywood herrscht demnach weitestgehend Schweigen. „Die Johnny-Depp-Maschine ist verrückt, und sie wollen nicht ins Feuer geraten“, sagte eine anonyme Quelle dem „Ankler“. Befürchtet werde ein Schaden für die eigene Schauspiel-Karriere, wenn man sich pro Amber Heard positioniert. Und die Karriere hängt eben auch davon ab, ob Fans Kinotickets kaufen beziehungsweise Streaming-Abos abschließen – oder eben nicht.

Johnny Depp Vs. Amber Heard: Das Wichtigste zusammengefasst

Die Ex-Ehepartner Amber Heard und Johnny Depp bezichtigen sich im Prozess gegenseitig der Diffamierung.





Er wirft ihr vor, die Vorwürfe der häuslichen Gewalt gegen ihn erfunden zu haben – und sie sieht eben darin eine Verleumdung.





Anlass von Depps Klage ist ein Artikel von Heard in der Washington Post von 2018.





Der Artikel trägt den Titel „Ich habe mich gegen sexuelle Gewalt ausgesprochen – und den Zorn unserer Kultur auf mich gezogen. Das muss sich ändern“.





Depp wird im Artikel nicht namentlich genannt, mit Bezug auf den Scheidungsprozess 2016 schrieb Heard 2018 aber: „Vor zwei Jahren wurde ich eine öffentliche Figur, die für häuslichen Missbrauch steht“.





Depp fordert im laufenden Diffamierungsprozess 50 Millionen US-Dollar Schmerzensgeld von seiner Ex-Frau, sie fordert 100 Millionen von ihm.





Am 27. Mai halten beide Seiten ihre Abschlussplädoyers, anschließend berät sich eine Jury und wird ein Urteil fällen.





Wie lange die Jury dafür brauchen wird, ist noch nicht klar.

Für beide geht es auch um die Zukunft ihrer Karrieren, die von der öffentlichen Wahrnehmung des Gerichtsverfahrens und dem Urteilsspruch beeinflusst werden könnten. Viele der Fans aber haben sich ihr Urteil schon jetzt gebildet.