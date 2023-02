Tod eines Afroamerikaners Sanitäter sollen Tyre Nichols 19 Minuten lang nicht versorgt haben

Nach der brutalen Tötung des Afroamerikaners Tyre Nichols in der US-Stadt Memphis ist ein weiterer Polizist entlassen worden. Auch zwei Sanitäter wurden suspendiert.

Der betroffene Beamte habe unter anderem gegen die Regeln zum Einsatz von Taser-Pistolen verstoßen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Sanitäter haben amerikanischen Medien zufolge Nichols 19 Minuten lang nicht versorgt. Ein Untersuchungsbericht der Rettungskräfte sei zu diesem Ergebnis gekommen.

Polizisten hatten Nichols am 7. Januar bei einer abendlichen Verkehrskontrolle in Memphis brutal zusammengeschlagen. Der 29-Jährige starb drei Tage später in einem Krankenhaus.

Nichols konnte nicht mehr selbstständig sitzen

Der Polizei zufolge wurde er wegen „rücksichtslosen Fahrens“ angehalten. Es sei dann zur „Konfrontation“ gekommen. Eine Videoaufzeichnung des Einsatzes zeigt aber, wie die Beamten Nichols brutal zusammenschlugen.

Wie die New York Times berichtet, hätten die Sanitäter dann 19 Minuten lang weder die Lebenszeichen von Nichols überprüft noch ihn untersucht oder ihm Sauerstoff gegeben. Zuvor hätten sie ihm nur geholfen, sich wieder aufzusetzen, nachdem er von der Polizei getreten und geschlagen wurde und mehrfach umgefallen war. Die Polizeibeamten hätten außerdem behauptet, dass Nichols unter Drogeneinfluss stand - wofür es aber keine Beweise bisher gebe.

Die fünf deshalb entlassenen schwarzen Polizisten wurden bereits wegen Mordes zweiten Grades angeklagt. Im US-Bundesstaat Tennessee entspricht dies einer Zwischenstufe zwischen Mord und Totschlag. Bei den fünf Männern handelt es sich wie beim Opfer um Afroamerikaner.

Dagegen ist der nun entlassene Beamte ein Weißer. Er war laut Videoaufnahmen dabei, als Nichols für die Verkehrskontrolle angehalten wurde. Er gehörte aber nicht zu den Polizisten, die den 29-Jährigen nach einem Fluchtversuch verfolgten und brutal zusammenschlugen. (mit AFP)

