Wir haben die Berliner Flughafengesellschaft FBB und die Wisag mit André Fernitz' Aussagen konfrontiert.

Die FBB erklärt:

„Grundsätzlich gibt es mit der Anzahl verfügbarer Treppen in Tegel kein Problem. Für Situationen, in denen es zu größeren Verzögerungen kommt, hält die Flughafengesellschaft zusätzliche eigene Kapazitäten vor ... Der Flughafen verfügt über genug Stellplätze für alle Fahrzeuge, auch wenn es an hochfrequentierten Positionen und zu Stoßzeiten durchaus eng werden kann. Wenn es aus Sicht eines Bodenverkehrsdienstleisters zu wenig Stellplätze gibt, kann das mit der Anzahl der angemieteten Flächen zu tun haben ... Die Prozesse am Flughafen Tegel sind wegen der sehr hohen Auslastung eine ständige Herausforderung für alle Beteiligten. Dabei kommt es mitunter durchaus zu Meinungsverschiedenheiten, aber nicht zu Zerwürfnissen ... Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Straße um den A-Ring wurde auf 10 km/h abgesenkt, um die Unfallgefahr zu minimieren. Das funktioniert. Dazu werden regelmäßig stichprobenartige Kontrollen durchgeführt ... Für die Betankung von Flugzeugen gibt es von der EASA klare Vorgaben. Innerhalb der gültigen Regelungen ist das Verfahren ,Betanken mit Passagieren an Bord‘ im letzten Jahr angepasst worden. Die Flughafenfeuerwehr ist nur noch bei Flügen an den Positionen A01 bis A014 und der 51 dabei.“

Die Wisag erklärt:

„Am Flughafen Tegel flogen 2018 rund 22 Millionen Passagiere. Die Infrastruktur ist deshalb extrem belastet. Die Mitarbeiter der Wisag geben ihr Möglichstes, um hier Störungen auszugleichen. Das ist leider nicht immer möglich ... Jahrelang hatte die Wisag am Flughafen so gut wie keine Fluktuation, inzwischen gehen auch langjährige Mitarbeiter. Einer der Gründe ist der Arbeitsmarkt. Überall werden Arbeitskräfte gesucht ... Um Unregelmäßigkeiten auszugleichen, bildet die Wisag Mitarbeiter in weiteren Tätigkeitsbereichen aus. Die Mitarbeiter profitieren auch finanziell davon. Alle in der Flugzeugannahme eingesetzten Mitarbeiter sind für diese Aufgabe vollumfänglich ausgebildet ... Die Wisag entlohnt ihre Mitarbeiter am Standort Tegel auf der Basis des allgemeingültigen Flächentarifvertrags Berlin-Brandenburg mit Verdi ... Die Zusammenarbeit mit dem Flughafen ist konstruktiv und vertrauensvoll ... Die Wisag achtet strengstens darauf, dass alle Vorschriften eingehalten werden. Der Flughafen hat die Regeln zur Betankung innerhalb der geltenden Vorschriften der EASA und der Fluggesellschaften geändert. Die Mitarbeiter der Wisag setzen die Regelungen um, soweit sie in der Abfertigung der Flugzeuge davon betroffen sind.“