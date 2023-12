Der große Bahnsinn Das Bangen um einen geregelten Weihnachts-Fahrplan

Als sich Thomas Schirmer an einem Mittwochmorgen Mitte Dezember gegen fünf Uhr auf den Weg zum Bahnhof macht, weiß er bereits, dass er nicht pünktlich an seinem Ziel ankommen wird. Mehrere Züge werden an diesem Tag auf seiner Strecke von Cottbus über Berlin und Frankfurt am Main nach Sulzbach an der Saar ausfallen, hat er mit der Navigations-App der Bahn herausgefunden.